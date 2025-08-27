美国总统唐纳德·特朗普警告称，如果乌克兰和俄罗斯未能朝和平方向迈进，两国可能面临严厉的制裁。

特朗普周二在华盛顿发表讲话时强调，基辅也并非毫无责任，并指责双方在过去四年中造成了毁灭性的冲突。

“泽连斯基也不完全是无辜的。我现在和他相处得不错，但我们的关系已经发生了很大的变化，因为现在我们不再向乌克兰提供任何资金了，”特朗普说道，并提到北约成员国购买美国武器供基辅使用的协议。

“……每周都有年轻人丧生。如果我能通过实施制裁、或者仅仅是通过我的方式，或者通过使用非常强硬且代价高昂的关税制度来拯救这些生命，无论是对俄罗斯还是乌克兰，或者其他任何相关方，我都会这么做，”特朗普表示。

特朗普还指责他的前任乔·拜登允许乌克兰卷入与俄罗斯的战争。

“没有人会在开战时认为自己会输。他们参战时——我相信乌克兰认为他们会赢。他们会想，我们会赢。你要击败一个比你大15倍的对手。拜登不应该让这种情况发生，”他补充道。

这位美国总统重申了他发起“经济战争”的威胁，并警告称，如果莫斯科不采取行动，可能会面临毁灭性的新贸易限制。