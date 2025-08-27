政治
4分钟阅读
特朗普警告：若和平谈判失败将对乌克兰实施制裁
美国总统特朗普威胁发动经济战争，同时推动莫斯科和基辅进行直接会谈，并支持西方缓和紧张局势的努力。
特朗普警告：若和平谈判失败将对乌克兰实施制裁
特朗普以经济战威胁代替军事冲突升级。 / AP
2025年8月27日

美国总统唐纳德·特朗普警告称，如果乌克兰和俄罗斯未能朝和平方向迈进，两国可能面临严厉的制裁。

特朗普周二在华盛顿发表讲话时强调，基辅也并非毫无责任，并指责双方在过去四年中造成了毁灭性的冲突。

“泽连斯基也不完全是无辜的。我现在和他相处得不错，但我们的关系已经发生了很大的变化，因为现在我们不再向乌克兰提供任何资金了，”特朗普说道，并提到北约成员国购买美国武器供基辅使用的协议。

“……每周都有年轻人丧生。如果我能通过实施制裁、或者仅仅是通过我的方式，或者通过使用非常强硬且代价高昂的关税制度来拯救这些生命，无论是对俄罗斯还是乌克兰，或者其他任何相关方，我都会这么做，”特朗普表示。

特朗普还指责他的前任乔·拜登允许乌克兰卷入与俄罗斯的战争。

“没有人会在开战时认为自己会输。他们参战时——我相信乌克兰认为他们会赢。他们会想，我们会赢。你要击败一个比你大15倍的对手。拜登不应该让这种情况发生，”他补充道。

这位美国总统重申了他发起“经济战争”的威胁，并警告称，如果莫斯科不采取行动，可能会面临毁灭性的新贸易限制。

推荐的

“我们希望结束战争。我们有经济制裁。我指的是经济制裁，因为我们不会卷入一场世界大战，”特朗普表示。

安全保障

几周来，特朗普一直敦促俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在各自访问美国期间进行面对面的直接谈判。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫质疑泽连斯基的合法性，但特朗普对此斥之为“无稽之谈”和“作秀你”，并认为这是俄罗斯官员不愿妥协的表现。

与此同时，美国和欧洲盟友正在努力为乌克兰制定安全保障措施。

据《金融时报》援引欧洲和乌克兰官员的消息报道，西方盟友正在为乌克兰准备一项三层安全计划，以在停火后加强乌克兰的防御。

这些措施将包括防空支持、情报共享以及可能部署欧洲部队以增强乌克兰战后的防御能力。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us