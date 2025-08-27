美国总统唐纳德·特朗普对俄罗斯近期质疑乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基合法性的言论不以为然，称其为“作秀”。

“他们说什么都无所谓。每个人都在作秀。这都是胡扯，”特朗普在周二白宫举行的超过三小时的内阁会议后对记者说道。

特朗普回应俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫的言论。拉夫罗夫周日曾质疑泽连斯基的宪法合法性。

“（俄罗斯总统弗拉基米尔·）普京准备在峰会议程准备就绪时与泽连斯基会面，”拉夫罗夫在接受NBC新闻采访时表示。

“合法性是另一个问题。”