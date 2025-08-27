政治
特朗普称俄罗斯对泽连斯基合法性的质疑是"作秀"
美国总统说："他们说什么这不重要。每个人都在作秀。都是胡扯," 并补充说今年可能会举行和平谈判。
特朗普称俄罗斯对泽连斯基合法性的质疑是"作秀"
特朗普称俄罗斯对泽连斯基合法性的质疑为“姿态”。 / AP
2025年8月27日

美国总统唐纳德·特朗普对俄罗斯近期质疑乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基合法性的言论不以为然，称其为“作秀”。

“他们说什么都无所谓。每个人都在作秀。这都是胡扯，”特朗普在周二白宫举行的超过三小时的内阁会议后对记者说道。

特朗普回应俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫的言论。拉夫罗夫周日曾质疑泽连斯基的宪法合法性。

“（俄罗斯总统弗拉基米尔·）普京准备在峰会议程准备就绪时与泽连斯基会面，”拉夫罗夫在接受NBC新闻采访时表示。

“合法性是另一个问题。”

“我们承认他（泽连斯基）是该政权的事实上的领导人，并愿意以此身份与他会面。但在签署法律文件时……我们需要非常明确地了解签署人是否合法，而根据乌克兰宪法，目前泽连斯基并不合法，”拉夫罗夫声称。

拉夫罗夫还表示，普京在最近一次与特朗普的电话交谈中传达了莫斯科继续与基辅直接和平谈判的意愿，但警告称，普京与泽连斯基之间的高层峰会必须“非常充分地准备”。

8月15日在阿拉斯加举行的与普京的会晤中，特朗普建议俄罗斯和乌克兰领导人可以直接会面，进行旨在结束战争的和平谈判。

在周二的内阁会议上，特朗普的特别特使史蒂夫·维特科夫表示，本周将就冲突问题展开讨论，并对年底前结束战争表示希望。

同一天早些时候，泽连斯基表示，基辅正在与可能主办俄乌峰会的国家保持联系。

