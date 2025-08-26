政治
3分钟阅读
伊朗称将对澳大利亚驱逐大使作出回应
伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴卡伊表示："任何在外交层面上的不当和不合理的行为都将引发相应的反应。"
澳大利亚宣布伊朗大使萨德吉为“不受欢迎的人”。 / AFP
2025年8月26日

伊朗称将对澳大利亚因指控德黑兰与悉尼和墨尔本的反犹纵火袭击有关而驱逐伊朗大使事件做出回应。

伊朗外交部发言人伊斯迈尔·巴卡伊在周二的例行新闻发布会上表示，“这一指控完全被否认，”并补充说，“任何在外交层面上的不当和毫无根据的行为都将引发对等反应。”

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯此前表示，伊朗与2024年10月悉尼邦迪区一家犹太餐厅的纵火案以及同年12月墨尔本阿达斯以色列犹太教堂的大规模纵火案有关。

两起袭击事件均未造成人员伤亡。

澳大利亚宣布伊朗大使艾哈迈德·萨德吉为“不受欢迎的人”，并要求他和另外三名官员在七天内离开澳大利亚。

此外，澳大利亚还召回了驻伊朗大使，并暂停了自1968年开设以来的驻德黑兰大使馆的运作。

巴卡伊表示，这些措施似乎受到澳大利亚国内局势的影响，包括最近针对以色列在加沙战争的抗议活动。

“此举似乎是为了弥补澳大利亚方面对犹太复国主义政权（以色列）的有限批评，”他补充道。

此前，澳大利亚与以色列的关系因总理安东尼·阿尔巴尼斯领导的中左翼政府于8月11日宣布承认巴勒斯坦国而恶化。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡批评阿尔巴尼斯，称这位澳大利亚总理对哈马斯的“软弱”已经彻底损害了他的形象。

在接受澳大利亚天空新闻采访时，内塔尼亚胡表示，阿尔巴尼斯的记录将因其承认巴勒斯坦国的决定而“永远被玷污”。

