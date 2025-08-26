伊朗称将对澳大利亚因指控德黑兰与悉尼和墨尔本的反犹纵火袭击有关而驱逐伊朗大使事件做出回应。

伊朗外交部发言人伊斯迈尔·巴卡伊在周二的例行新闻发布会上表示，“这一指控完全被否认，”并补充说，“任何在外交层面上的不当和毫无根据的行为都将引发对等反应。”

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯此前表示，伊朗与2024年10月悉尼邦迪区一家犹太餐厅的纵火案以及同年12月墨尔本阿达斯以色列犹太教堂的大规模纵火案有关。

两起袭击事件均未造成人员伤亡。

澳大利亚宣布伊朗大使艾哈迈德·萨德吉为“不受欢迎的人”，并要求他和另外三名官员在七天内离开澳大利亚。

此外，澳大利亚还召回了驻伊朗大使，并暂停了自1968年开设以来的驻德黑兰大使馆的运作。