政治
3分钟阅读
特朗普称内塔尼亚胡单独决定对卡塔尔发动以色列攻击
美国总统表示，其特使对多哈的警告“太晚了”，而卡塔尔则谴责此次袭击侵犯了主权。
特朗普称内塔尼亚胡单独决定对卡塔尔发动以色列攻击
美国总统称特使警告多哈“为时已晚”，卡塔尔谴责爆炸袭击是主权侵犯 / AP
2025年9月10日

美国总统唐纳德·特朗普表示，以色列对卡塔尔的袭击是由以色列总理本雅明·内塔尼亚胡下令，而非华盛顿决定的。

“这是内塔尼亚胡总理的决定，不是我的决定，”特朗普在Truth Social上写道。

“我立即指示特别使节史蒂夫·维特科夫通知卡塔尔方面即将发生的袭击，他确实这样做了，但遗憾的是，通知的时间太晚，未能阻止袭击，”他补充道。

卡塔尔外交部否认了白宫关于提前通知的说法，称美国的消息是在爆炸发生时才传达的。

多哈谴责此次袭击是“公然违反国际法”的行为，并认为这对其主权和安全构成威胁。

推荐的

特朗普表示，他在袭击后与内塔尼亚胡进行了交谈，以色列领导人告诉他希望“实现和平”。

特朗普还与卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通话，向他保证此类事件不会再次发生。

“单方面轰炸卡塔尔，一个主权国家和美国的亲密盟友，并且正在与我们一起努力冒着风险促成和平，这既不符合以色列的目标，也不符合美国的目标，”特朗普写道，呼应了白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特早些时候的言论。

特朗普表示，他已指示国务卿马可·卢比奥与卡塔尔敲定一项防务合作协议，表明华盛顿尽管发生了此次事件，仍有意加强与卡塔尔的关系。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us