2025年9月10日
美国总统唐纳德·特朗普表示，以色列对卡塔尔的袭击是由以色列总理本雅明·内塔尼亚胡下令，而非华盛顿决定的。
“这是内塔尼亚胡总理的决定，不是我的决定，”特朗普在Truth Social上写道。
“我立即指示特别使节史蒂夫·维特科夫通知卡塔尔方面即将发生的袭击，他确实这样做了，但遗憾的是，通知的时间太晚，未能阻止袭击，”他补充道。
卡塔尔外交部否认了白宫关于提前通知的说法，称美国的消息是在爆炸发生时才传达的。
多哈谴责此次袭击是“公然违反国际法”的行为，并认为这对其主权和安全构成威胁。
特朗普表示，他在袭击后与内塔尼亚胡进行了交谈，以色列领导人告诉他希望“实现和平”。
特朗普还与卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通话，向他保证此类事件不会再次发生。
“单方面轰炸卡塔尔，一个主权国家和美国的亲密盟友，并且正在与我们一起努力冒着风险促成和平，这既不符合以色列的目标，也不符合美国的目标，”特朗普写道，呼应了白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特早些时候的言论。
特朗普表示，他已指示国务卿马可·卢比奥与卡塔尔敲定一项防务合作协议，表明华盛顿尽管发生了此次事件，仍有意加强与卡塔尔的关系。