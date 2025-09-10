美国总统唐纳德·特朗普表示，以色列对卡塔尔的袭击是由以色列总理本雅明·内塔尼亚胡下令，而非华盛顿决定的。

“这是内塔尼亚胡总理的决定，不是我的决定，”特朗普在Truth Social上写道。

“我立即指示特别使节史蒂夫·维特科夫通知卡塔尔方面即将发生的袭击，他确实这样做了，但遗憾的是，通知的时间太晚，未能阻止袭击，”他补充道。

卡塔尔外交部否认了白宫关于提前通知的说法，称美国的消息是在爆炸发生时才传达的。

多哈谴责此次袭击是“公然违反国际法”的行为，并认为这对其主权和安全构成威胁。