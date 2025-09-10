委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗指责美国企图窃取该国的石油、天然气和黄金，并驳斥了华盛顿关于其最近在加勒比地区军事部署的声明理由，称打击贩毒行动是“借口”。

“他们在寻找很多东西。他们寻找的是石油，而不是毒品走私，”马杜罗在接受厄瓜多尔前左翼总统拉斐尔·科雷亚采访时表示。

“委内瑞拉拥有世界上最大的石油储备，并且在加勒比地区拥有全球第四大天然气储备，而这些人正是在那里指挥舰队。此外，委内瑞拉可能还拥有世界第一的黄金储备，”他补充道。

这些指控是在俄罗斯RT新闻频道播出的新一期电视节目《与科雷亚对话》中提出的。当时，委内瑞拉与美国之间因美国在加勒比海靠近委内瑞拉水域的海军部署而紧张局势升级。

美国政府声称，此次部署的目的是进行反毒品行动。

“这就是美国帝国在我们地区扮演的危险角色，但这对他们自己来说也是危险的，”马杜罗说道。

‘战争计划’