尼泊尔总理K.P.夏尔马·奥利周二辞职，使国家陷入更深的危机。这一决定是在持续数日的暴力反政府抗议之后做出的，抗议的导火索是社交媒体禁令和腐败指控。

此次骚乱已造成至少19人死亡，数百人受伤。周二早些时候，奥利的私人住所被纵火，部分部长被紧急空运至安全地点。随着抗议活动升级，尼泊尔民航局周二关闭了加德满都的特里布万国际机场。

抗议者无视宵禁，焚烧政府财产，与警方发生冲突，使危机从首都蔓延至更广泛的地区。尽管宵禁令生效，年轻的抗议者仍走上街头表达愤怒，这发生在近年来最致命的镇压行动之后的一天。

抗议活动于周一开始，要求政府解除社交媒体禁令并解决腐败问题。尽管社交媒体平台已恢复使用，抗议活动仍然愈演愈烈。

加德满都警方发言人谢卡尔·卡纳尔告诉法新社，多个团体无视宵禁，多地发生纵火和袭击事件。据法新社摄影师和当地媒体报道，抗议者还针对政治人物的财产和政府建筑进行攻击。

现年73岁的总理奥利已下令对暴力事件展开调查，并于周二表示，他将主持各党派会谈，以期为暴力事件带来“有意义的解决方案”。根据政府声明，内政部长拉梅什·莱卡克已于周一辞职，而据尼泊尔媒体报道，另有两名部长于周二辞职。

“社交媒体平台已经恢复，这也是Z世代的主要诉求之一，”通信部长普里特维·苏巴·古隆告诉法新社，他提到的Z世代主要是指20多岁的年轻人。“我们愿意与抗议者对话。”

据《加德满都邮报》报道，为阻止针对社交媒体禁令和腐败指控的抗议活动，尼泊尔周二实施了新的宵禁令。人们从周一午夜开始重新可以访问社交媒体账户。