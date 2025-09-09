尼泊尔总理K.P.夏尔马·奥利周二辞职，使国家陷入更深的危机。这一决定是在持续数日的暴力反政府抗议之后做出的，抗议的导火索是社交媒体禁令和腐败指控。
此次骚乱已造成至少19人死亡，数百人受伤。周二早些时候，奥利的私人住所被纵火，部分部长被紧急空运至安全地点。随着抗议活动升级，尼泊尔民航局周二关闭了加德满都的特里布万国际机场。
抗议者无视宵禁，焚烧政府财产，与警方发生冲突，使危机从首都蔓延至更广泛的地区。尽管宵禁令生效，年轻的抗议者仍走上街头表达愤怒，这发生在近年来最致命的镇压行动之后的一天。
抗议活动于周一开始，要求政府解除社交媒体禁令并解决腐败问题。尽管社交媒体平台已恢复使用，抗议活动仍然愈演愈烈。
加德满都警方发言人谢卡尔·卡纳尔告诉法新社，多个团体无视宵禁，多地发生纵火和袭击事件。据法新社摄影师和当地媒体报道，抗议者还针对政治人物的财产和政府建筑进行攻击。
现年73岁的总理奥利已下令对暴力事件展开调查，并于周二表示，他将主持各党派会谈，以期为暴力事件带来“有意义的解决方案”。根据政府声明，内政部长拉梅什·莱卡克已于周一辞职，而据尼泊尔媒体报道，另有两名部长于周二辞职。
“社交媒体平台已经恢复，这也是Z世代的主要诉求之一，”通信部长普里特维·苏巴·古隆告诉法新社，他提到的Z世代主要是指20多岁的年轻人。“我们愿意与抗议者对话。”
据《加德满都邮报》报道，为阻止针对社交媒体禁令和腐败指控的抗议活动，尼泊尔周二实施了新的宵禁令。人们从周一午夜开始重新可以访问社交媒体账户。
周二早晨，年轻人自发聚集在加德满都新班尼什瓦尔的议会大楼附近。他们没有携带任何横幅。
一名参与者表示：“昨天的事件暴露了政府的失败。我来这里是为了与年轻人站在一起。”
由于安全问题，当局已在加德满都环路地区从上午8点30分（格林尼治标准时间0245）开始实施宵禁，直至另行通知。在周一的暴力冲突之后，拉利特普尔和巴克塔普尔也实施了宵禁令。
在抗议浪潮中，农业与畜牧发展部长拉姆纳特·阿迪卡里也于周二辞职，批评政府对抗议者的专制反应。
在辞职信中，阿迪卡里谴责了对和平抗议的暴力镇压，称这将国家推向专制而非民主。
周一，尼泊尔在抗议者与警方因社交媒体禁令和腐败指控发生冲突后部署了军队。这些冲突已导致19人死亡，至少347人受伤，医院人满为患，数十人仍处于危急状态。
官方尚未就伤亡情况发表声明。