上周当土耳其海军精锐战舰驶过伊斯坦布尔海峡时，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安赞扬了国家的海军实力，并以“蓝色家园”学说为核心，规划了未来的海洋防御蓝图。

这次海军阅兵是为期三天的土耳其旗舰航空航天与技术节Teknofest的一部分。通常以民用和军用创新以及无人机展示为特色。

不过，本次节日呈现出不同的特点。

节日首次加入全规模的海军阅兵，将活动直接与“蓝色家园”学说联系起来。作为安卡拉海洋战略的这一学说，强调对周边海域，特别是爱琴海、黑海和东地中海的主权。

舰队包括最初由土耳其政府购买并赠予穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克、近年来被修复为国家遗产象征历史悠久的TCG Savarona，土耳其最先进的一些海军平台：土耳其旗舰两栖攻击舰TCG Anadolu；以及TCG Orucreis、TCG Istanbul、TCG Heybeliada、TCG Kalkan、TCG Alanya、TCG Sancaktar和TCG Hizirreis潜艇。

人群聚集在伊斯坦布尔海峡两岸，挥舞着土耳其国旗，舰队从亚武兹苏丹塞利姆大桥驶向多尔玛巴赫切宫，总统埃尔多安和第一夫人艾米娜·埃尔多安在多尔玛巴赫切总统府观礼。

舰艇经过时进行了21响礼炮和传统的海军敬礼，这是标志着土耳其近代史上最重要的海上仪式之一。

成千上万人聚集在海滨，突显了这一活动兼具大众观赏性和国家信息传递的特点。

埃尔多安总统在仪式上发表了意味深长的讲话：“剑出鞘后，就没有言语的余地。”

观察人士认为，这既是对国内民众的动员，激发民族自豪感，也是对地区对手的信号，表明土耳其准备捍卫其海洋权益。

阅兵仪式背后的战略信息

除了旗帜和礼炮，阅兵的安排绝非仅仅是表面上的展示。通过将Teknofest与“蓝色家园”学说联系起来，安卡拉将海洋主权置于国家叙事的核心。这一学说主张土耳其在爱琴海、黑海和东地中海的权利，其目的既是威慑和法律定位，也是雄心的宣示。

国际法与安全专家梅苏特·哈克·卡辛教授将这一仪式描述为“意图的宣言”。

卡辛强调，这次展示的时机绝非巧合。