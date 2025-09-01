上周当土耳其海军精锐战舰驶过伊斯坦布尔海峡时，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安赞扬了国家的海军实力，并以“蓝色家园”学说为核心，规划了未来的海洋防御蓝图。
这次海军阅兵是为期三天的土耳其旗舰航空航天与技术节Teknofest的一部分。通常以民用和军用创新以及无人机展示为特色。
不过，本次节日呈现出不同的特点。
节日首次加入全规模的海军阅兵，将活动直接与“蓝色家园”学说联系起来。作为安卡拉海洋战略的这一学说，强调对周边海域，特别是爱琴海、黑海和东地中海的主权。
舰队包括最初由土耳其政府购买并赠予穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克、近年来被修复为国家遗产象征历史悠久的TCG Savarona，土耳其最先进的一些海军平台：土耳其旗舰两栖攻击舰TCG Anadolu；以及TCG Orucreis、TCG Istanbul、TCG Heybeliada、TCG Kalkan、TCG Alanya、TCG Sancaktar和TCG Hizirreis潜艇。
人群聚集在伊斯坦布尔海峡两岸，挥舞着土耳其国旗，舰队从亚武兹苏丹塞利姆大桥驶向多尔玛巴赫切宫，总统埃尔多安和第一夫人艾米娜·埃尔多安在多尔玛巴赫切总统府观礼。
舰艇经过时进行了21响礼炮和传统的海军敬礼，这是标志着土耳其近代史上最重要的海上仪式之一。
成千上万人聚集在海滨，突显了这一活动兼具大众观赏性和国家信息传递的特点。
埃尔多安总统在仪式上发表了意味深长的讲话：“剑出鞘后，就没有言语的余地。”
观察人士认为，这既是对国内民众的动员，激发民族自豪感，也是对地区对手的信号，表明土耳其准备捍卫其海洋权益。
阅兵仪式背后的战略信息
除了旗帜和礼炮，阅兵的安排绝非仅仅是表面上的展示。通过将Teknofest与“蓝色家园”学说联系起来，安卡拉将海洋主权置于国家叙事的核心。这一学说主张土耳其在爱琴海、黑海和东地中海的权利，其目的既是威慑和法律定位，也是雄心的宣示。
国际法与安全专家梅苏特·哈克·卡辛教授将这一仪式描述为“意图的宣言”。
卡辛强调，这次展示的时机绝非巧合。
8月26日既是1071年马拉兹吉尔特战役的纪念日，也是1922年大胜利的纪念日。将过去的胜利与当前的战略联系起来，埃尔多安总统在本周早些时候于马拉兹吉尔特发表讲话时表示：“剑出鞘后，就没有言语的余地。”
卡辛告诉TRT 世界频道记者：“8月26日举行的这一活动具有深刻的象征意义”。“阿塔图尔克的历史命令‘军队，你们的第一个目标是地中海！’在这里回响。‘蓝色家园’学说是这一愿景的百年延续。”
对于这一学说的设计者来说，象征意义只是其中一层。其核心是能力的体现。土耳其首艘两栖攻击舰、也是迄今为止最大的海军平台TCG Anadolu的服役，是这一信息的核心。
退役海军少将、‘蓝色家园’学说的主要设计者奇哈特·亚伊奇拒绝了淡化这艘舰艇作用的努力。
他告诉TRT 世界频道：“TCG Anadolu不仅仅是一艘登陆舰，而且是一艘多用途两栖攻击舰。它实际上是一个浮动基地，可以搭载陆军、坦克、海军陆战队、无人机、武装无人机、直升机以及未来引进的垂直起降战机。它将海陆空三军力量整合到一个平台上。”
亚伊奇认为，这种能力使土耳其进入北约的精英行列。他说：“在32个北约成员国中，只有六个国家拥有真正的投射能力。有了TCG Anadolu，土耳其加入了这个独特的群体。”
绝对主权
这次阅兵还传递了一个法律信息。通过舰队穿越博斯普鲁斯海峡的路线，安卡拉重申了对土耳其海峡的主权——这一主权在1936年的《蒙特勒公约》中得到了确认。
卡辛强调，这绝非空洞的姿态：“它重申了土耳其根据1936年《蒙特勒公约》对博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的绝对主权。在俄乌冲突的背景下，这突显了土耳其作为稳定力量的角色，同时防止更广泛的北约与俄罗斯冲突升级。”
亚伊奇同样强调了使这种力量展示成为可能的国防工业。
仅仅十年前，海军还依赖外国供应商提供军舰、维护和武器。如今通过本土的MİLGEM造船项目，土耳其正在自主生产护卫舰、甚至先进的雷达、声纳和导弹系统。
他说：“土耳其海军凭借数十年的经验积累，今天达到了这一高度重要的地位，这要归功于我们的国家和国产国防工业战略。”
阿塔图尔克修复后的游艇Savarona与Anadolu和Istanbul等尖端舰艇并肩航行，象征性地将土耳其的建国时刻与当代雄心联系在一起。
正如卡辛教授总结的那样，这次阅兵“不仅仅是一次阅兵，而且是一次宣言，表明土耳其将捍卫其在地中海、爱琴海和黑海的权利和利益。”亚伊奇以更广泛的角度总结道：“从过去到未来，土耳其一直在建设一支希望之海军，一支保护祖国、具有威慑力和使人们受到鼓舞的海军。”