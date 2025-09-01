俄罗斯总统普京感谢土耳其在乌克兰冲突中的调解努力，并表示相信安卡拉将在寻求解决方案方面继续发挥“特殊作用”。普京是在中国天津举行的上海合作组织（SCO）峰会期间，与土耳其总统埃尔多安会晤时发表上述言论的。

普京表示，自今年5月以来，俄乌双方已在伊斯坦布尔进行了三轮直接谈判。据他介绍，这些谈判在若干人道主义问题上取得了进展。

他强调，土耳其的参与对创造对话空间至关重要，并形容土耳其的贡献既“重要”又“备受需求”。

普京还表示，他与埃尔多安讨论了多个地区问题，包括中东、北非和高加索地区。他指出，与土耳其在这些领域的合作“基础牢固、具体务实、富有成效且值得信赖”。

普京提到，两国总统层面的定期交流有助于维持他所称的建设性和相互尊重的对话，这符合睦邻友好的原则。

普京还强调了两国贸易和投资的持续增长。他表示，去年双边贸易增长了6.6%，而2025年上半年又增加了3%。他提到，俄罗斯企业在土耳其的冶金和汽车工业中表现活跃，而土耳其企业在俄罗斯的机械工程、木材加工和冶金领域也占据了显著地位。