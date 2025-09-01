土耳其
普京感谢土耳其在乌克兰谈判中发挥的作用
俄罗斯总统表示，他相信安卡拉将在乌克兰危机解决中继续发挥“特殊作用”，并称土耳其在中东、北非和高加索地区的合作“稳固、具体且有益”。
普京感谢土耳其在乌克兰会谈中的作用，并赞扬了与埃尔多安总统的地区合作 / AA
2025年9月1日

俄罗斯总统普京感谢土耳其在乌克兰冲突中的调解努力，并表示相信安卡拉将在寻求解决方案方面继续发挥“特殊作用”。普京是在中国天津举行的上海合作组织（SCO）峰会期间，与土耳其总统埃尔多安会晤时发表上述言论的。

普京表示，自今年5月以来，俄乌双方已在伊斯坦布尔进行了三轮直接谈判。据他介绍，这些谈判在若干人道主义问题上取得了进展。

他强调，土耳其的参与对创造对话空间至关重要，并形容土耳其的贡献既“重要”又“备受需求”。

普京还表示，他与埃尔多安讨论了多个地区问题，包括中东、北非和高加索地区。他指出，与土耳其在这些领域的合作“基础牢固、具体务实、富有成效且值得信赖”。

普京提到，两国总统层面的定期交流有助于维持他所称的建设性和相互尊重的对话，这符合睦邻友好的原则。

普京还强调了两国贸易和投资的持续增长。他表示，去年双边贸易增长了6.6%，而2025年上半年又增加了3%。他提到，俄罗斯企业在土耳其的冶金和汽车工业中表现活跃，而土耳其企业在俄罗斯的机械工程、木材加工和冶金领域也占据了显著地位。

普京提到，政府间委员会的工作是推动经济合作的重要动力，该委员会最近一次会议于6月在莫斯科召开。

普京称此次能源合作“真正具有战略意义”，并表示通过蓝溪和土耳其溪管道输送的天然气持续不间断，俄罗斯仍是土耳其的主要供应国之一。

他进一步提到由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）正在建设的阿库尤核电站，称其为双边关系的旗舰项目，突显了两国伙伴关系的长期性质。

在正式会谈前的一个象征性时刻，克里姆林宫发布了一段视频，显示俄罗斯和土耳其代表团成员热情地互相问候。俄罗斯国家原子能公司总裁阿列克谢·利哈乔夫和俄罗斯能源部长谢尔盖·齐维列夫与包括土耳其能源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔在内的土耳其同行握手并拥抱。

普京还提到莫斯科与安卡拉之间政治互信的重要性，指出双方的合作不仅限于双边事务，还涉及地区和国际问题。他表示，双方在中东和北非等地区的利益经常交汇，并认为在这些地区协调立场具有重要价值。

