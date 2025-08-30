2025年8月30日
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安于8月30日发表信息，纪念土耳其历史上具有决定性意义的胜利日。
埃尔多安在周六的讲话中将这一天描述为民族坚定信念、英雄精神以及为自由与独立而共同奋斗的象征。
“伟大的胜利是通过我们英雄军队的爱国精神和民族的团结意志取得的，它打破了奴役的枷锁，为我们的独立铺平了道路，”埃尔多安说道。
他指出，胜利日不仅是一场军事胜利，更是土耳其民族为生存和永恒独立而斗争的‘见证’。
在土耳其共和国创始人穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的领导下，这场作为“大进攻”一部分的军事行动于1922年8月26日发起，并于同年9月18日最终完成，巩固了土耳其的独立。
历史学家强调，这场由阿塔图尔克指挥的胜利宣告了土耳其对自治的决心以及其在安纳托利亚的持久存在。
土耳其民族‘绝不在独立’上让步
埃尔多安总统表示，胜利日不仅为土耳其民族带来了希望，也为所有被压迫的被奴役人民带来了希望。
“通过这场胜利，土耳其民族再次向全世界宣告，这个民族永远不会屈服，永远不会接受奴役，永远不会妥协于独立，”埃尔多安说道。
他指出，这场胜利已成为所有为摆脱压迫而奋斗的民族追求独立理想的强大象征。
总统强调，民族的责任是以团结和凝聚力将独立的火炬传递到更加强大的未来。
“在这个意义深远的日子里，我怀着敬意缅怀为祖国献出生命的英勇烈士，特别是英雄的穆斯塔法·凯末尔及其战友们，并向我们的英雄老兵致以感激之情，”来结束了他的讲话。