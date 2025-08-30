土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安于8月30日发表信息，纪念土耳其历史上具有决定性意义的胜利日。

埃尔多安在周六的讲话中将这一天描述为民族坚定信念、英雄精神以及为自由与独立而共同奋斗的象征。

“伟大的胜利是通过我们英雄军队的爱国精神和民族的团结意志取得的，它打破了奴役的枷锁，为我们的独立铺平了道路，”埃尔多安说道。

他指出，胜利日不仅是一场军事胜利，更是土耳其民族为生存和永恒独立而斗争的‘见证’。

在土耳其共和国创始人穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的领导下，这场作为“大进攻”一部分的军事行动于1922年8月26日发起，并于同年9月18日最终完成，巩固了土耳其的独立。

历史学家强调，这场由阿塔图尔克指挥的胜利宣告了土耳其对自治的决心以及其在安纳托利亚的持久存在。