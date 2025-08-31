土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安于周日抵达中国天津市，作为贵宾而出席上海合作组织（上合组织）第25次国家元首理事会会议。
埃尔多安总统在北京国际机场受到中国国务委员雷海潮、土耳其驻华大使塞尔丘克·乌纳尔及使馆工作人员的欢迎。
作为上合组织第25次国家元首理事会峰会的一部分，埃尔多安将出席中国国家主席习近平为各国领导人举办的欢迎晚宴。
土耳其总统府通讯局长布尔哈内丁·杜兰此前表示，埃尔多安将在周一以扩大会议形式举行的峰会中发表讲话。
埃尔多安将于8月31日至9月1日期间访问中国。这是埃尔多安五年来首次访问中国，此行正值安卡拉与北京战略关系日益紧密之际。
在峰会期间，埃尔多安还计划与中国国家主席习近平以及其他与会领导人举行双边会谈。
随同埃尔多安总统一同抵达天津的还有土耳其第一夫人艾米娜·埃尔多安、外交部长哈坎·菲丹、国家情报局长易卜拉欣·卡林、能源和自然资源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔、财政和金融部长穆罕默德·希姆谢克以及国防部长亚沙尔·居勒。
此外，工业和技术部长穆罕默德·法提赫·卡奇尔、贸易部长厄梅尔·博拉特、正义与发展党副主席哈利特·耶雷巴坎、民族行动党副主席伊斯梅尔·法鲁克·阿克苏、总统府通讯局局长布尔哈内丁·杜兰、防务工业主席哈鲁克·戈尔贡以及总统私人秘书哈桑·多安也随行出访。
上合组织与土耳其
上合组织成立于2001年，由中国、俄罗斯和中亚国家共同创立，主要致力于区域安全、经济合作和反恐事务。
正式成员包括俄罗斯、白俄罗斯、中国、印度、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。
该组织于2017年接纳印度和巴基斯坦为新成员，2023年接纳伊朗，2024年接纳白俄罗斯。
自2012年以来，土耳其成为上合组织的对话伙伴，是唯一一个获得此地位的北约国家，这反映了安卡拉在西方联盟与欧亚地区深入合作之间的平衡努力。
在埃尔多安的领导下，土耳其加强了与上合组织的联系，2017年担任上合组织能源俱乐部主席，并与中国和俄罗斯等主要成员国增加了贸易往来。
上海合作组织峰会将在天津这座港口城市举行至周一，随后北京将举办纪念二战结束80周年的大型阅兵活动。