上合组织与土耳其

上合组织成立于2001年，由中国、俄罗斯和中亚国家共同创立，主要致力于区域安全、经济合作和反恐事务。

正式成员包括俄罗斯、白俄罗斯、中国、印度、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。

该组织于2017年接纳印度和巴基斯坦为新成员，2023年接纳伊朗，2024年接纳白俄罗斯。

自2012年以来，土耳其成为上合组织的对话伙伴，是唯一一个获得此地位的北约国家，这反映了安卡拉在西方联盟与欧亚地区深入合作之间的平衡努力。

在埃尔多安的领导下，土耳其加强了与上合组织的联系，2017年担任上合组织能源俱乐部主席，并与中国和俄罗斯等主要成员国增加了贸易往来。

上海合作组织峰会将在天津这座港口城市举行至周一，随后北京将举办纪念二战结束80周年的大型阅兵活动。