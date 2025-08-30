土耳其庆祝第103个胜利日，庆祝1922年在杜姆鲁皮纳尔战役中对入侵的希腊军队取得的决定性胜利。

在土耳其共和国缔造者穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的领导下，这场军事行动作为“大进攻”的一部分，于1922年8月26日发起，并于同年9月18日结束，最终巩固了土耳其的独立。

历史学家强调，这场由阿塔图尔克指挥的胜利宣告了土耳其对自治的决心以及其在安纳托利亚的持久存在。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安也在胜利日向土耳其民族致敬，他表示，这不仅是一场军事胜利，更是“标志着我们民族的复兴、为生存而斗争以及永恒独立的象征。”

埃尔多安在周六表示：“今天我们的责任是将8月30日点燃的独立火炬传递下去，以团结和凝聚力迈向更强大的未来。”

土耳其历史学会主席于克塞尔·厄兹根将这场胜利比作1071年的曼齐克特战役，称其为土耳其民族扎根安纳托利亚土地的宣言。

厄兹根表示：“正如曼齐克特战役为我们打开了这片地区的大门，让我们有机会建立新的视野和文明一样，大进攻和8月30日的胜利也向世界宣告了土耳其人在安纳托利亚的存在是永久的，这种存在将永远持续下去。”