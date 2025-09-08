他说：“我们知道这些措施不足以结束战争罪行，但我们希望它们能够对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡施加压力，并减轻巴勒斯坦人民的痛苦。”

其他措施包括禁止从以色列在被占领的约旦河西岸和加沙的非法定居点进口商品，将西班牙领事服务限制为仅为居住在被占领土的西班牙公民提供最低限度的服务，并通过增加驻拉法的西班牙军队和与巴勒斯坦权力机构的新联合项目来提供食品和药品。

西班牙还将向联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）增加1000万欧元（约合1170万美元）的捐款，并承诺在2026年为加沙提供额外的1.5亿欧元人道主义援助。

“我们知道这些措施不足以结束战争，但这并不意味着我们不能尝试，”桑切斯说道。“西班牙单独无法阻止战争，但我们仍然要尽力而为。”