加沙战争
3分钟阅读
西班牙总理公布九项措施以阻止"加沙的种族灭绝"
"以色列正在做的不是自卫, 而是在消灭一个手无寸铁的人口群体,"佩德罗·桑切斯说。
马德里也将禁止运输燃料给以色列军队的船只使用西班牙港口。 / AA
2025年9月8日

西班牙首相佩德罗·桑切斯周一宣布了九项新措施，旨在阻止加沙地区的“种族灭绝”行为。

“以色列的行为不是在自卫，而是在消灭一个手无寸铁的人口群体，”桑切斯在电视讲话中表示。

他提到，尽管自2023年以来西班牙实际上已经对以色列实施了武器出口禁令，但政府现在将紧急立法，实施“永久性”禁令。

此外，马德里将禁止运输燃料给以色列军队的船只使用西班牙港口，携带防务物资的飞机也将被禁止进入西班牙领空。

桑切斯补充说，那些“直接参与种族灭绝、侵犯人权和在加沙犯下战争罪行”的人将被禁止进入西班牙。

他说：“我们知道这些措施不足以结束战争罪行，但我们希望它们能够对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡施加压力，并减轻巴勒斯坦人民的痛苦。”

其他措施包括禁止从以色列在被占领的约旦河西岸和加沙的非法定居点进口商品，将西班牙领事服务限制为仅为居住在被占领土的西班牙公民提供最低限度的服务，并通过增加驻拉法的西班牙军队和与巴勒斯坦权力机构的新联合项目来提供食品和药品。

西班牙还将向联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）增加1000万欧元（约合1170万美元）的捐款，并承诺在2026年为加沙提供额外的1.5亿欧元人道主义援助。

“我们知道这些措施不足以结束战争，但这并不意味着我们不能尝试，”桑切斯说道。“西班牙单独无法阻止战争，但我们仍然要尽力而为。”

探索
