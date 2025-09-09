加沙战争
3分钟阅读
内塔尼亚胡自夸以色列在两天内轰炸了50栋加沙高楼
以色列总理称，加沙城的破坏行动是“大规模地面行动的前奏”。哈马斯则谴责这些言论是“具有犯罪性质的虐待行为”。
内塔尼亚胡自夸以色列在两天内轰炸了50栋加沙高楼
以色列总理称拆除建筑是加沙城大规模地面行动的“序幕”；哈马斯谴责此言论为“罪恶的虐待狂行为”。 / AP
2025年9月9日

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡大夸，他的部队在两天内摧毁了加沙市的50座住宅楼，并承诺将继续摧毁更多建筑，作为占领该地区最大城市中心计划的一部分。

内塔尼亚胡在一段视频中说道：“在过去的两天里，这些塔楼中有50座已经倒塌。空军将它们摧毁了。”

“现在，这一切只是一个开端，只是一个序幕，接下来是主要的强力行动——我们的部队正在加沙市组织和集结，准备地面行动。”

他警告居民撤离，并表示：“这只是主要强力行动的序幕，所以我告诉加沙的居民：你们已经被警告了，赶快离开那里。”

巴勒斯坦组织哈马斯谴责了这些言论，称其为“公开在国际社会面前实施的最丑陋的虐待和犯罪形式之一”。

上周五，以色列军队开始针对加沙市内庇护数百名流离失所平民的多层建筑进行攻击，作为清除和占领该市战略的一部分，轰炸进一步升级。

以色列在加沙的种族灭绝

推荐的

根据加沙卫生部门的统计，自2023年10月以来，以色列已造成超过64,500名巴勒斯坦人死亡。

这场种族灭绝使整个地区陷入毁灭，几乎导致全体人口流离失所，并陷入饥荒。

国际法律机构已对以色列领导人采取行动。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了因战争罪和反人类罪的逮捕令。

以色列还因其在加沙的行为面临国际法院的种族灭绝案件。

尽管面临全球批评，内塔尼亚胡仍誓言扩大行动。

“这仅仅是开始，”他说道。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us