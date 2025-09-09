以色列总理本雅明·内塔尼亚胡大夸，他的部队在两天内摧毁了加沙市的50座住宅楼，并承诺将继续摧毁更多建筑，作为占领该地区最大城市中心计划的一部分。

内塔尼亚胡在一段视频中说道：“在过去的两天里，这些塔楼中有50座已经倒塌。空军将它们摧毁了。”

“现在，这一切只是一个开端，只是一个序幕，接下来是主要的强力行动——我们的部队正在加沙市组织和集结，准备地面行动。”

他警告居民撤离，并表示：“这只是主要强力行动的序幕，所以我告诉加沙的居民：你们已经被警告了，赶快离开那里。”

巴勒斯坦组织哈马斯谴责了这些言论，称其为“公开在国际社会面前实施的最丑陋的虐待和犯罪形式之一”。

上周五，以色列军队开始针对加沙市内庇护数百名流离失所平民的多层建筑进行攻击，作为清除和占领该市战略的一部分，轰炸进一步升级。

以色列在加沙的种族灭绝