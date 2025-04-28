政治
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特朗普呼吁普京“停止开火，并达成协议”
特朗普总统此外在葬礼上与乌克兰总统泽连斯基面对面交谈。特朗普自上任以来发起外交攻势以结束俄乌战争，至今尚未取得结果。
特朗普呼吁普京“停止开火，并达成协议”
Trump tells Putin to 'stop shooting' and make a deal / AP
2025年4月28日

美国总统唐纳德·特朗普在梵蒂冈会见乌克兰总统的第二天表示，他希望俄罗斯总统弗拉基米尔·普京“停止在乌克兰开火”并签署和平协议。

特朗普在就职前曾吹嘘说，他可以在一天内结束俄乌战争。自上任以来，他发起了一系列外交攻势，试图停止冲突。然而，这些努力迄今未能取得任何成果。

周日，在参加完罗马教皇方济各的葬礼后，特朗普在莫里斯敦机场登上空军一号飞往华盛顿之前，回答了记者关于乌克兰战争的问题，他说：“我希望他（普京）停止开火，坐下来签署协议。”

“我相信我们有一个协议的框架，我希望他签署它，”特朗普补充道，并称这可以是美国提出的旨在结束乌克兰持续三年多冲突的和平计划。

特朗普在葬礼上与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基进行了会面，这是自今年2月在白宫举行的一次不愉快的电视会谈以来，两人首次面对面交流。

在圣彼得大教堂的简短交谈后，特朗普对普京是否真的希望结束战争表示怀疑。这场战争已经摧毁了乌克兰东部的大片地区，并导致数万人丧生。

特朗普还在周日表示，他认为泽连斯基可能准备放弃克里米亚——这一在2014年被俄罗斯吞并的黑海半岛，作为达成和平协议的一部分。

当被问及是否认为泽连斯基愿意“放弃”这片领土时，特朗普回答：“哦，我认为是的。”

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