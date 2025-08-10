经济合作与发展组织（OECD）的一份报告警告称，如果不采取有效措施，东南亚国家以及中国、日本和韩国的塑料垃圾泄漏到环境中的情况可能会增加近70%。

《区域塑料展望》报告指出，“由于收入和生活水平的提高，如果没有更具雄心的政策，该地区的塑料使用量预计将几乎翻倍”，并将这一预测与2022年的数据进行了比较。

报告补充道，东南亚国家联盟（ASEAN）成员国的塑料使用量“预计将接近三倍增长”。

报告还指出，塑料垃圾预计将增加一倍以上，而塑料泄漏到环境中的情况预计将增加68%，主要来源于东盟中低收入国家和中国。

报告将该地区描述为“塑料污染的热点”，并指出2022年有840万吨管理不善的塑料垃圾泄漏到环境中。

主要环境问题

报告还指出，该地区的塑料垃圾从1990年的1000万吨增加到2022年的1.13亿吨。