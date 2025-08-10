经济合作与发展组织（OECD）的一份报告警告称，如果不采取有效措施，东南亚国家以及中国、日本和韩国的塑料垃圾泄漏到环境中的情况可能会增加近70%。
《区域塑料展望》报告指出，“由于收入和生活水平的提高，如果没有更具雄心的政策，该地区的塑料使用量预计将几乎翻倍”，并将这一预测与2022年的数据进行了比较。
报告补充道，东南亚国家联盟（ASEAN）成员国的塑料使用量“预计将接近三倍增长”。
报告还指出，塑料垃圾预计将增加一倍以上，而塑料泄漏到环境中的情况预计将增加68%，主要来源于东盟中低收入国家和中国。
报告将该地区描述为“塑料污染的热点”，并指出2022年有840万吨管理不善的塑料垃圾泄漏到环境中。
主要环境问题
报告还指出，该地区的塑料垃圾从1990年的1000万吨增加到2022年的1.13亿吨。
报告补充道，“在大多数东盟国家和中国，尤其是农村地区，非正式和不安全的处理方式，例如露天焚烧和倾倒垃圾，仍然普遍存在。”
塑料垃圾是一个主要的环境问题，不仅污染河流和海洋，还对野生动物和人类健康构成威胁，因为微塑料也会进入人体。
报告预测，到2050年，该地区每年泄漏到环境中的塑料垃圾可能达到1410万吨，其中510万吨可能进入河流、沿海地区和海洋。
该地区国家在垃圾管理能力上差异很大，13个国家的塑料使用量从1990年的1700万吨激增至2022年的1.52亿吨。
由于该地区超过一半的塑料使用寿命不到五年，大部分塑料很快就会变成垃圾。
报告还指出，通过采取包括禁止一次性塑料和征税在内的雄心勃勃的行动，该地区的塑料使用量可能减少28%，回收率可能提高到54%，管理不善的垃圾可能减少97%。
在相关进展中，关于塑料污染的国际具有法律约束力的条约谈判于周二在日内瓦恢复，此前去年在韩国的谈判因各国在塑料产量限制和垃圾管理措施上的分歧而破裂。