据《纽约时报》报道，美国已暂停几乎所有针对加沙地带巴勒斯坦护照持有者的访客签证类别的审批。

根据四位美国消息人士透露，美国国务院于8月18日向全球外交使团发送的一份电报中详细列出了广泛的限制措施，这些措施还将阻止许多来自被占领的约旦河西岸和巴勒斯坦侨民社区的巴勒斯坦人获得非移民签证。

据该报周日报道，这些加强的措施至少暂时影响了医疗、大学教育、家庭探访和商务旅行等签证类别。

这一签证暂停决定是在上周五撤销巴勒斯坦官员签证之后做出的，这一决定禁止他们参加9月在纽约举行的联合国大会。

此举发生在法国、英国、加拿大和澳大利亚宣布计划在即将召开的联合国大会上承认巴勒斯坦国地位之后，这些国家加入了此前已承认巴勒斯坦为主权国家的147个国家行列。