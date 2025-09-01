2025年9月1日
据《纽约时报》报道，美国已暂停几乎所有针对加沙地带巴勒斯坦护照持有者的访客签证类别的审批。
根据四位美国消息人士透露，美国国务院于8月18日向全球外交使团发送的一份电报中详细列出了广泛的限制措施，这些措施还将阻止许多来自被占领的约旦河西岸和巴勒斯坦侨民社区的巴勒斯坦人获得非移民签证。
据该报周日报道，这些加强的措施至少暂时影响了医疗、大学教育、家庭探访和商务旅行等签证类别。
这一签证暂停决定是在上周五撤销巴勒斯坦官员签证之后做出的，这一决定禁止他们参加9月在纽约举行的联合国大会。
此举发生在法国、英国、加拿大和澳大利亚宣布计划在即将召开的联合国大会上承认巴勒斯坦国地位之后，这些国家加入了此前已承认巴勒斯坦为主权国家的147个国家行列。
美国国务院于7月31日对巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦权力机构实施了制裁，拒绝其成员获得美国签证。
此外，华盛顿最近取消了对被指控在被占领的约旦河西岸袭击巴勒斯坦人的非法以色列定居者的制裁。
今年1月，美国财政部正式取消了对非法以色列定居者及包括阿玛纳定居点集团在内的组织的制裁，这些组织被指控在被占领的约旦河西岸对巴勒斯坦人实施暴力行为。
财政部的外国资产控制办公室（OFAC）宣布终止这些制裁。