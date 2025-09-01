国际
3分钟阅读
美国解除对以色列非法定居者的制裁并暂停向巴勒斯坦人发放签证
签证暂停措施之前，巴勒斯坦官员的签证被吊销，无法参加今年 9 月在纽约举行的联合国大会。
美国解除对以色列非法定居者的制裁并暂停向巴勒斯坦人发放签证
美国暂停了几乎所有持有巴勒斯坦护照人士的签证申请。 / Reuters
2025年9月1日

据《纽约时报》报道，美国已暂停几乎所有针对加沙地带巴勒斯坦护照持有者的访客签证类别的审批。

根据四位美国消息人士透露，美国国务院于8月18日向全球外交使团发送的一份电报中详细列出了广泛的限制措施，这些措施还将阻止许多来自被占领的约旦河西岸和巴勒斯坦侨民社区的巴勒斯坦人获得非移民签证。

据该报周日报道，这些加强的措施至少暂时影响了医疗、大学教育、家庭探访和商务旅行等签证类别。

这一签证暂停决定是在上周五撤销巴勒斯坦官员签证之后做出的，这一决定禁止他们参加9月在纽约举行的联合国大会。

此举发生在法国、英国、加拿大和澳大利亚宣布计划在即将召开的联合国大会上承认巴勒斯坦国地位之后，这些国家加入了此前已承认巴勒斯坦为主权国家的147个国家行列。

推荐的

美国国务院于7月31日对巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦权力机构实施了制裁，拒绝其成员获得美国签证。

此外，华盛顿最近取消了对被指控在被占领的约旦河西岸袭击巴勒斯坦人的非法以色列定居者的制裁。

今年1月，美国财政部正式取消了对非法以色列定居者及包括阿玛纳定居点集团在内的组织的制裁，这些组织被指控在被占领的约旦河西岸对巴勒斯坦人实施暴力行为。

财政部的外国资产控制办公室（OFAC）宣布终止这些制裁。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us