越南于周二举行了史上规模最大的公众庆祝活动，纪念独立宣言发表80周年。成千上万的爱国者在飘扬的旗帜下整齐列队，场面壮观。

清晨时分，约4万名军人和平民在首都河内开始游行，庆祝1945年共产主义革命家胡志明宣布越南摆脱法国殖民统治，成立“越南民主共和国”的历史性时刻。

坦克、无人机和导弹发射装置依次穿过街道，直升机和飞机在数十万人的人群上空划过，烈日下场面热烈非凡。

78岁的退伍老兵范清文身穿挂满勋章的军装，这些勋章是他在抗美战争中获得的。他坐在胡志明陵墓前排座位上观看游行。

他说，“这将是我最后的记忆。不要忘记我们。我感到非常自豪。独立为国家带来了发展和繁荣，我觉得一切努力都是值得的。”

越南国家主席苏林在游行开始时发表讲话、柬埔寨前总理洪森以及古巴总统迪亚斯-卡内尔等重要嘉宾出席了活动。

苏林说道，“在这个神圣的时刻，我们深切缅怀祖先。我们的民族克服了无数困难和挑战，从一个殖民地转变为一个独立统一的国家，稳步迈向现代化和深度融合。”

中国和俄罗斯的军队与越南士兵并肩游行，整个游行持续约两小时。活动以一队拖着国旗和镰刀锤子旗的直升机飞过首都上空拉开序幕。

地面上，身着传统服饰的年轻人挥舞着巨大的花卉装饰，礼炮齐鸣，警察仪仗队身穿洁白制服整齐列队，场面庄严肃穆。

34岁的观众陈阮忠健感叹道，“这展示了越南的实力。我们人民热烈欢迎这一切，这体现了越南人民的高度爱国精神。”