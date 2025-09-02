国际
越南庆祝独立80周年活动出席人数创历史新高
大约 4万名士兵和平民在黎明时分在河内游行，庆祝胡志明于 1945 年宣布越南脱离法国统治而独立。
越南以创纪录的庆祝活动纪念独立80周年 / AP
2025年9月2日

越南于周二举行了史上规模最大的公众庆祝活动，纪念独立宣言发表80周年。成千上万的爱国者在飘扬的旗帜下整齐列队，场面壮观。

清晨时分，约4万名军人和平民在首都河内开始游行，庆祝1945年共产主义革命家胡志明宣布越南摆脱法国殖民统治，成立“越南民主共和国”的历史性时刻。

坦克、无人机和导弹发射装置依次穿过街道，直升机和飞机在数十万人的人群上空划过，烈日下场面热烈非凡。

78岁的退伍老兵范清文身穿挂满勋章的军装，这些勋章是他在抗美战争中获得的。他坐在胡志明陵墓前排座位上观看游行。

他说，“这将是我最后的记忆。不要忘记我们。我感到非常自豪。独立为国家带来了发展和繁荣，我觉得一切努力都是值得的。”

越南国家主席苏林在游行开始时发表讲话、柬埔寨前总理洪森以及古巴总统迪亚斯-卡内尔等重要嘉宾出席了活动。

苏林说道，“在这个神圣的时刻，我们深切缅怀祖先。我们的民族克服了无数困难和挑战，从一个殖民地转变为一个独立统一的国家，稳步迈向现代化和深度融合。”

中国和俄罗斯的军队与越南士兵并肩游行，整个游行持续约两小时。活动以一队拖着国旗和镰刀锤子旗的直升机飞过首都上空拉开序幕。

地面上，身着传统服饰的年轻人挥舞着巨大的花卉装饰，礼炮齐鸣，警察仪仗队身穿洁白制服整齐列队，场面庄严肃穆。

34岁的观众陈阮忠健感叹道，“这展示了越南的实力。我们人民热烈欢迎这一切，这体现了越南人民的高度爱国精神。”

此次精心编排的庆祝活动规模超过了今年4月为纪念西贡沦陷50周年而举行的活动。当时，北越共产主义政权战胜了美国支持的南越。

据官方媒体报道，这次被称为“史无前例规模”的庆祝活动，也打破了1985年为纪念解放而组织的3万人规模的纪录。

19岁的大学生武氏庄从周日午夜就开始占据有利位置，提前30小时等待游行开始，尽管雨季的倾盆大雨也未能削减她的热情。

她说道，“内心有种力量驱使我来到这里。我感激前辈们的牺牲，让我们拥有了和平与自由的成长环境。”

法国的影响至今仍在越南随处可见，无论是河内洋房的殖民风格外观，还是融合的美食，甚至是学校里作为地位象征教授的法语。

然而，这次庆祝活动的重点是越南独立后的成就，包括其经济转型为全球制造业强国的辉煌历程。

1945年胡志明的独立宣言并未得到法国的承认，当时法国将越南以及邻近的老挝和柬埔寨视为殖民资产，因其橡胶、大米和咖啡而备受珍视。

但1954年奠边府战役的惨败迫使法国全面撤出这一地区。

36岁的旗帜销售员邓科华在周六说道，“我们通过前辈们的鲜血和汗水赢得了独立”。

