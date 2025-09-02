国际
3分钟阅读
美国工人抗议特朗普
在以"工人高于亿万富翁"为口号的抗议示威活动中，工人们要求提高工资、加强保护,并抵制联邦政府的过度干预。
美国工人抗议特朗普
“工人胜于亿万富翁”示威呼吁提高工资，加强保护，抵制联邦政府过度干预 / AP
2025年9月2日

数万人在美国各地走上街头，参加以“工人优先于亿万富翁”为主题的集会，抗议总统唐纳德·特朗普的政府政策。

周一示威活动遍及全美50个州，抗议者要求加强劳动保护、为学校提供充足资金、实现全民医疗、保障人人有住房，并结束企业腐败和联邦政府的过度干预。

在纽约，数百人在特朗普大厦外聚集，高喊要求特朗普下台的口号。

游行队伍中有铜管乐队伴奏，示威者举着标语牌，呼吁实现生活费用和医疗保障。

尽管纽约的最低工资为16.50美元，但活动举办方指出，这一数字远低于麻省理工学院为纽约单身成年人计算的近33美元的生活费用。

推荐的

即使是在生活成本较低的密西西比州，生活费用也达到20.75美元，几乎是自2009年以来未变的联邦最低工资7.25美元的三倍。

在芝加哥，成千上万人在市中心集会，抗议特朗普计划向该市部署国民警卫队的决定，这与洛杉矶和华盛顿特区的部署类似。

市长布兰登·约翰逊说道：“这是一个将捍卫国家的城市”，引发了挥舞着蓝条芝加哥旗帜的示威者的欢呼。

示威者们表示，如果联邦军队或移民局特工被部署到这里，他们担心会引发暴力。

在全国范围内的集会上民众强调了对政府的多重不满：生活成本上升、医疗和住房问题，以及普通民众对经济和政治未来失去控制的感受。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us