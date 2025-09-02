2025年9月2日
数万人在美国各地走上街头，参加以“工人优先于亿万富翁”为主题的集会，抗议总统唐纳德·特朗普的政府政策。
周一示威活动遍及全美50个州，抗议者要求加强劳动保护、为学校提供充足资金、实现全民医疗、保障人人有住房，并结束企业腐败和联邦政府的过度干预。
在纽约，数百人在特朗普大厦外聚集，高喊要求特朗普下台的口号。
游行队伍中有铜管乐队伴奏，示威者举着标语牌，呼吁实现生活费用和医疗保障。
尽管纽约的最低工资为16.50美元，但活动举办方指出，这一数字远低于麻省理工学院为纽约单身成年人计算的近33美元的生活费用。
即使是在生活成本较低的密西西比州，生活费用也达到20.75美元，几乎是自2009年以来未变的联邦最低工资7.25美元的三倍。
在芝加哥，成千上万人在市中心集会，抗议特朗普计划向该市部署国民警卫队的决定，这与洛杉矶和华盛顿特区的部署类似。
市长布兰登·约翰逊说道：“这是一个将捍卫国家的城市”，引发了挥舞着蓝条芝加哥旗帜的示威者的欢呼。
示威者们表示，如果联邦军队或移民局特工被部署到这里，他们担心会引发暴力。
在全国范围内的集会上民众强调了对政府的多重不满：生活成本上升、医疗和住房问题，以及普通民众对经济和政治未来失去控制的感受。