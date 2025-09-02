数万人在美国各地走上街头，参加以“工人优先于亿万富翁”为主题的集会，抗议总统唐纳德·特朗普的政府政策。

周一示威活动遍及全美50个州，抗议者要求加强劳动保护、为学校提供充足资金、实现全民医疗、保障人人有住房，并结束企业腐败和联邦政府的过度干预。

在纽约，数百人在特朗普大厦外聚集，高喊要求特朗普下台的口号。

游行队伍中有铜管乐队伴奏，示威者举着标语牌，呼吁实现生活费用和医疗保障。

尽管纽约的最低工资为16.50美元，但活动举办方指出，这一数字远低于麻省理工学院为纽约单身成年人计算的近33美元的生活费用。