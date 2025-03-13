波兰前总统莱赫·瓦文萨周三对波兰和美国领导人之间的争论发表了看法，他称亿万富翁埃隆·马斯克是“一个无足轻重的人”。

“我们应该做自己的事情，在欧洲建立安全和强大的联盟，不要理会马斯克，也不用为他操心。我不担心他……他应该被避开……他是一个无足轻重的人。”这位诺贝尔和平奖得主在接受波兰小报《超级快报》采访时说道。

上周末，波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基与美国总统特朗普的亲密顾问马斯克以及美国国务卿马可·卢比奥发生了争执。

西科尔斯基和马斯克围绕“星链”系统展开争论。马斯克声称，如果他决定断开乌克兰的星链连接，其“整个前线”都会崩溃。

对此，西科尔斯基回应称，乌克兰使用的星链是由波兰根据双边贸易协议支付的，任何关闭星链的威胁都会促使寻找替代网络。

随后，卢比奥指责西科尔斯基“捏造事实”。

“没有人威胁要切断乌克兰的星链。感谢上帝，如果没有星链，乌克兰早就输掉这场战争了，俄罗斯人现在可能已经在波兰边境了。”他说道。

不久之后，马斯克对西科尔斯基的帖子作出了回应。

“闭嘴，小人物。你只支付了一小部分费用。而且星链是无可替代的。”他写道。

随后，马斯克称西科尔斯基是“美国-匈牙利投资者乔治·索罗斯的傀儡”。