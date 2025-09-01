国际
圭亚那:委内瑞拉袭击运送选举材料的船只
圭亚那和委内瑞拉都曾指控他们的船只遭袭,但两国通常都避免指责发动袭击的是对方的武装部队。
委内瑞拉声称埃塞奎博河及其以东地区自古以来就是天然边界。 / TRT World
2025年9月1日

圭亚那武装部队和警方表示，一艘运送选举物资的船只在圭亚那境内遭到“来自委内瑞拉”的袭击，随后护航的巡逻船进行了回击。

根据一份联合声明，这起事件发生在周日格林尼治标准时间18:30左右，地点位于圭亚尼河上。这条河流位于埃塞奎博地区，富含石油的区域长期以来一直是委内瑞拉和圭亚那之间领土争端的核心。

声明指出，当时巡逻船上载有军警人员，正在护送圭亚那选举官员向偏远投票站分发选票，期间从委内瑞拉一侧遭到枪击。

声明中写道：“巡逻队立即进行了回击，并成功将护送队伍带离危险区域。没有人员受伤，选举物资也未受到损坏或影响。”

声明补充道：“尽管发生了这一事件，护送队伍仍然安全地继续前行，所有剩余选票箱都成功送达指定的投票站”。

周一圭亚那将举行总统和议会选举。这个人口为85万的国家拥有全球人均石油储量最高的记录。

其中大部分石油储量位于埃塞奎博地区。

过去圭亚那和委内瑞拉都曾抱怨各自船只遭到对方的枪击，双方通常避免直接指责对方的武装力量。

现任圭亚那总统伊尔凡·阿里在埃塞奎博领土问题上采取了强硬立场，并在这一争端中得到了美国的支持。

与此同时，委内瑞拉的态度也愈发强硬，今年更是在该地区选举了一位州长。

争端背景

埃塞奎博地区占圭亚那领土的约三分之二，超过一个世纪以来一直由圭亚那实际管辖。2015年美国能源巨头埃克森美孚在地区发现了石油储藏后，这一争端进一步升级。

圭亚那和委内瑞拉曾承诺不使用武力解决边界争端，目前这一问题正在海牙国际法院审理中。

曾是英国和荷兰殖民地的圭亚那，坚称埃塞奎博的边界是1899年仲裁委员会确定的。

委内瑞拉则声称埃塞奎博河是该地区东部的天然边界，这一主张可以追溯到1777年。

