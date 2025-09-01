圭亚那武装部队和警方表示，一艘运送选举物资的船只在圭亚那境内遭到“来自委内瑞拉”的袭击，随后护航的巡逻船进行了回击。

根据一份联合声明，这起事件发生在周日格林尼治标准时间18:30左右，地点位于圭亚尼河上。这条河流位于埃塞奎博地区，富含石油的区域长期以来一直是委内瑞拉和圭亚那之间领土争端的核心。

声明指出，当时巡逻船上载有军警人员，正在护送圭亚那选举官员向偏远投票站分发选票，期间从委内瑞拉一侧遭到枪击。

声明中写道：“巡逻队立即进行了回击，并成功将护送队伍带离危险区域。没有人员受伤，选举物资也未受到损坏或影响。”

声明补充道：“尽管发生了这一事件，护送队伍仍然安全地继续前行，所有剩余选票箱都成功送达指定的投票站”。

周一圭亚那将举行总统和议会选举。这个人口为85万的国家拥有全球人均石油储量最高的记录。

其中大部分石油储量位于埃塞奎博地区。

过去圭亚那和委内瑞拉都曾抱怨各自船只遭到对方的枪击，双方通常避免直接指责对方的武装力量。