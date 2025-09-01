美国总统唐纳德·特朗普意外取消了今年晚些时候备受期待的印度之行，这凸显了美印关系的紧张局势。与此同时，印度正在天津举行的上海合作组织（SCO）峰会上加深与中国和俄罗斯的外交接触。

相比之下，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京预计将在12月访问印度，其助手上个月已确认这一消息。这表明，即使华盛顿与新德里关系趋冷，莫斯科与印度的关系依然稳固。

《纽约时报》周末发表了一篇题为《诺贝尔奖与一次紧张的电话：特朗普-莫迪关系如何破裂》的报道，引用“熟悉总统日程的人士”的话称，“在告诉莫迪先生他将在今年晚些时候前往印度参加四方安全对话（Quad）峰会后，特朗普先生已不再计划在秋季访问印度。”

四方安全对话（Quad）是由美国、澳大利亚、印度和日本组成的多边安全框架，普遍被视为旨在遏制中国崛起的联盟。该组织主要关注印太地区的安全战略。

原定于今年11月在新德里举行的四方峰会，由于特朗普决定不出席，前景变得不确定。

白宫尚未就《纽约时报》的报道发表官方声明。

据《纽约时报》报道，美印关系紧张的主要原因之一是特朗普在6月与莫迪的一次紧张电话中声称，他在5月印巴军事对峙期间促成了停火。

特朗普多次坚持认为，他通过对双方施加贸易压力促成了冲突的结束。然而，印度坚决否认这一说法，强调停火是新德里与伊斯兰堡直接谈判的结果，没有外部调解。

另一方面，巴基斯坦因特朗普在缓和核武对手之间紧张局势方面的努力，提名他为诺贝尔和平奖候选人。

报道还指出，特朗普在全球外交中的更大野心，包括推动获得诺贝尔和平奖，以表彰他在全球和平努力中的角色。