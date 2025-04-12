政治
4分钟阅读
特朗普称,德黑兰不能拥有核武器
美国总统唐纳德·特朗普表示,他希望伊朗成为一个"美好、伟大、幸福的国家",但德黑兰"不能拥有核武器"。
特朗普称,德黑兰不能拥有核武器
Iran and world powers signed a nuclear agreement in 2015 for curbs on Tehran’s nuclear activities in exchange for sanctions relief. But, Trump withdrew from the deal in 2018. / AP
2025年4月12日

美国总统唐纳德·特朗普在即将举行的关于伊朗核计划的高层会谈前表示，“伊朗不能拥有核武器。”

特朗普在总统专机上对记者说："我希望伊朗成为一个美好、幸福、伟大的国家，但他们不能拥有核武器。” 特朗普是在他的特使史蒂夫· 维特科夫（Steve Witkoff）在阿曼会见伊朗外交部长阿巴斯· 阿拉格奇（Abbas Arakchi）前几小时发表上述言论的。

维特科夫周五早些时候表示，阻止伊朗核武器化是白宫的“红线”。

“我认为我们的立场始于伊朗彻底废除该计划。这就是我们今天的立场，”将于周六在马斯喀特代表美国主持美伊会谈的维特科夫表示。

“顺便说一下，这并不意“与此同时，这并不意味着我们不会尝试寻找两国之间妥协的方法，”维特科夫补充道。

此前，白宫表示，特朗普的“最终目标”是确保伊朗“永远”无法获得核武器。

维特科夫说："我们的红线是伊朗的核能力不能被武器化。”

特使维特科夫补充说，如果德黑兰拒绝取消其核计划，他将把问题提交给特朗普决定下一步如何行动。

伊朗寻求“真实且公平”的协议

伊朗周五表示，正在寻求一项“真实且公平”的协议。

特朗普曾致信伊朗最高领袖阿亚图拉· 阿里· 哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）呼吁外交，但警告如果伊朗拒绝将采取军事行动。此举数周后双方举行会晤。

哈梅内伊的顾问阿里·沙姆哈尼在社交媒体平台X上发帖称：“德黑兰希望达成一项真正的、公平的协议，而不是仅仅在镜头前做秀；伊朗已经准备好了重要且可行的提议。”

他证实，外长阿拉格奇正“全权代表”前往阿曼与美国进行间接谈判，并补充说，如果华盛顿表现出善意，这一进程将“顺利”进行。

2015年，伊朗与世界大国签署了一项核协议，以限制德黑兰的核活动换取制裁的解除。然而，特朗普在2018年退出了该协议。

特朗普表示，伊朗绝不能被允许拥有核武器，并警告如果谈判失败，可能采取军事行动。

与此同时，伊朗则坚持认为其核计划仅用于民用能源目的。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us