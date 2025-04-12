美国总统唐纳德·特朗普在即将举行的关于伊朗核计划的高层会谈前表示，“伊朗不能拥有核武器。”

特朗普在总统专机上对记者说："我希望伊朗成为一个美好、幸福、伟大的国家，但他们不能拥有核武器。” 特朗普是在他的特使史蒂夫· 维特科夫（Steve Witkoff）在阿曼会见伊朗外交部长阿巴斯· 阿拉格奇（Abbas Arakchi）前几小时发表上述言论的。

维特科夫周五早些时候表示，阻止伊朗核武器化是白宫的“红线”。

“我认为我们的立场始于伊朗彻底废除该计划。这就是我们今天的立场，”将于周六在马斯喀特代表美国主持美伊会谈的维特科夫表示。

“顺便说一下，这并不意“与此同时，这并不意味着我们不会尝试寻找两国之间妥协的方法，”维特科夫补充道。

此前，白宫表示，特朗普的“最终目标”是确保伊朗“永远”无法获得核武器。

维特科夫说："我们的红线是伊朗的核能力不能被武器化。”

特使维特科夫补充说，如果德黑兰拒绝取消其核计划，他将把问题提交给特朗普决定下一步如何行动。

伊朗寻求“真实且公平”的协议

伊朗周五表示，正在寻求一项“真实且公平”的协议。

特朗普曾致信伊朗最高领袖阿亚图拉· 阿里· 哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）呼吁外交，但警告如果伊朗拒绝将采取军事行动。此举数周后双方举行会晤。

哈梅内伊的顾问阿里·沙姆哈尼在社交媒体平台X上发帖称：“德黑兰希望达成一项真正的、公平的协议，而不是仅仅在镜头前做秀；伊朗已经准备好了重要且可行的提议。”

他证实，外长阿拉格奇正“全权代表”前往阿曼与美国进行间接谈判，并补充说，如果华盛顿表现出善意，这一进程将“顺利”进行。

2015年，伊朗与世界大国签署了一项核协议，以限制德黑兰的核活动换取制裁的解除。然而，特朗普在2018年退出了该协议。

特朗普表示，伊朗绝不能被允许拥有核武器，并警告如果谈判失败，可能采取军事行动。

与此同时，伊朗则坚持认为其核计划仅用于民用能源目的。