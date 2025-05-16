由外交部长哈坎·菲丹主持的土耳其、美国和乌克兰代表团之间的俄乌和平会谈在伊斯坦布尔开始。

这次会议是周五举行的连续会议的第一站。

土耳其周五在伊斯坦布尔主办两次高级别三边会议，进一步巩固了其作为解决冲突的核心外交角色的地位。

据土耳其外交部消息人士透露，土美乌三方会谈于上午10点45分（格林威治标准时间07点45分）开始。此次会议之后，土耳其-俄罗斯-乌克兰会议于 12:30（格林威治标准时间 09:30）举行。

上述两次会议都将在经常用于大使级别外交接触、历史悠久的总统多尔玛巴赫切办公室举行。

各国高层人士齐聚一堂。土耳其的代表是外交部长哈坎·菲丹，他在协调和平努力中发挥着核心作用。

美国代表团由国务卿马尔科·卢比奥率领，乌克兰代表团由国防部长鲁斯塔姆·乌梅罗夫率领。俄方代表团团长为总统顾问弗拉基米尔·梅金斯基。

乌克兰代表团成员还包括外交部副部长谢尔盖·基斯利恰、安全局副局长亚历山大·波克拉德和对外情报局副局长奥列格·卢霍夫斯基。

俄罗斯代表团由外交部副部长米哈伊尔·加卢津、总参谋部情报局局长伊戈尔·科斯秋科夫和国防部副部长亚历山大·福明组成。这些名字反映了谈判的严肃性和复杂性。

伊斯坦布尔会谈是在数月僵局之后重新展开外交努力并希望取得谨慎进展的背景下举行的。

土耳其能够让双方和美国坐在一起，共同应对战争对地区安全造成的影响以及对全球稳定的挑战，这被认为是采取具体措施的关键机会。