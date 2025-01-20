煤炭曾经推动着工业世界的发展，推动着进步和创新。但如今，它的故事已经从进步转变为对环境的破坏。

煤炭约占导致全球变暖的二氧化碳排放量的百分之四十。在非洲，数百万人依赖木炭做饭，其影响更为严重。但一个新的解决方案正在悄然形成，那就是"绿色煤炭"。

在本期节目中，我们将探讨木炭在非洲的环境和文化影响，以及"绿色煤炭"如何可能成为可持续未来的关键。

这里是TRT环球播客，我是（艾尔肯），欢迎收听本期新闻特写播客。

对于非洲数百万人来说，传统木炭是文化和日常生活的一部分。它与他们生计的核心息息相关：维持生存。

木炭烹饪与传统紧密相连。

它被用来制作备受喜爱的菜肴，如肯尼亚的瑙玛卓玛（nyama choma）或尼日利亚的辛辣街头小吃苏雅（suya）。慢燃会增添烟熏香气和独特的风味。除了烹饪外，它在各个社区的仪式和典礼中都具有精神层面的意义。

木炭也是经济命脉。它的生产和贸易维持着数百万人的生计，尤其是在农村地区。对许多低收入家庭来说，与电力或天然气等替代品相比，它是一种价格实惠且容易获得的燃料。但这种可负担性是有代价的。

木炭生产是导致森林砍伐的主要原因。森林被砍伐的速度超过了它们的恢复速度，导致栖息地丧失、土壤侵蚀和更高的碳排放。

树木在吸收二氧化碳（一种温室气体）方面发挥着关键作用。因此，为了获取木炭而大量砍伐树木，该地区向大气中释放碳，助长了全球变暖。木炭生产过程本身也会释放温室气体。

燃烧木炭会释放有害污染物，包括一氧化碳，吸入后可能导致呼吸系统问题和其他严重的健康问题。特别是在室内烹饪且通风不良的情况下。

然而，木炭消费仍在继续。在许多非洲国家，平均每人每天使用近两公斤的柴火或木炭。但更清洁、更环保的替代品能否改变这种状况？

绿色煤炭或生物煤是由生物质制成的——比如甘蔗皮或木屑等有机废物。该过程包括干燥、加热和将材料压缩成煤球。这种环保燃料燃烧效率高，污染物排放少，有助于保护森林。

生物炭还可以用作农业肥料，改善土壤健康，增加水分保持能力，促进作物产量的提高。

它还可以通过创造就业机会和减少对昂贵进口燃料的依赖来改变当地经济。此外，绿色煤炭还能产生各国可以在国际上交易的碳信用额度。但一些当地社区并不认同。

批评人士表示，向清洁能源的转型往往规划不当，让社区对未来感到不确定。在南非的埃尔梅洛，人们对该国在公平能源转型（JET）下远离煤炭表示担忧。该地区严重依赖煤矿和发电厂，其八万居民中近百分之八十在国有能源和运输公司Eskom和Transnet工作。然而，这两家公司计划到2025年关闭它们的煤炭设施，引发了大规模失业的担忧。

同时，许多人呼吁气候正义，要求富裕国家向肯尼亚等国家支付"气候债务"，这些国家虽然对全球排放的贡献很小，却遭受着气候变化最严重的影响。

非洲不断增长的能源需求正推动整个大陆的国家寻求比传统化石燃料更清洁、更可持续的替代品。绿色煤炭为目前对煤炭的依赖与基于更清洁、可再生能源的未来之间提供了一个潜在的桥梁。

亲爱的听众朋友们，今天的节目到此结束。感谢收听，再见——本期节目改编自TRT World的一篇文章。