以色列安全内阁已批准一项计划，将在被占领的约旦河西岸分离并合法化13个定居点前哨站，极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇表示。

“我们继续引领定居点的正常化和规范化革命。我们不再隐藏或道歉，而是高举旗帜，建设并定居。”

斯莫特里奇在周日表示：“这是通往犹地亚和撒马利亚（即约旦河西岸）实际主权的又一重要一步。”

分离定居点前哨站的决定是在周六晚间的内阁会议上作出的。

巴勒斯坦抵抗组织哈马斯谴责以色列此举是“试图强行制造既成事实的绝望尝试”。

哈马斯在声明中表示，斯莫特里奇的言论“证实了所有形式的定居点都是一种种族主义的殖民项目，旨在驱逐我们的人民，掠夺他们的土地和圣地，并强加一种令人憎恶的种族隔离制度，公然违反所有国际和人道主义法律与公约。”

哈马斯呼吁国际社会采取行动，阻止以色列在被占领的约旦河西岸非法扩建定居点。

77万非法以色列定居者

据巴勒斯坦报告估计，到2024年底，大约有77万非法以色列定居者居住在被占领土的180个定居点和256个前哨站中。

联合国认为，以色列在被占领的巴勒斯坦领土上的所有定居点均违反国际法，并警告称，持续扩建将威胁两国方案的努力。

自2023年10月7日加沙冲突爆发以来，约旦河西岸的紧张局势持续升级。据巴勒斯坦卫生部统计，至少有937名巴勒斯坦人被以色列军队和非法定居者杀害，超过7000人受伤。

今年7月，国际法院宣布以色列长期占领巴勒斯坦领土为非法，并呼吁撤出所有位于被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷的定居点。