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以色列批准了一项计划将在被占领的西岸分离和合法化13个定居点
极右翼财政部长斯莫特里奇称这一举措是向在被占领的西岸实施以色列"主权"迈出的一步。
以色列批准了一项计划将在被占领的西岸分离和合法化13个定居点
加沙地带停火后的寒冷天气对巴勒斯坦人产生了不利影响 / AA
2025年3月24日

以色列安全内阁已批准一项计划，将在被占领的约旦河西岸分离并合法化13个定居点前哨站，极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇表示。

“我们继续引领定居点的正常化和规范化革命。我们不再隐藏或道歉，而是高举旗帜，建设并定居。”

斯莫特里奇在周日表示：“这是通往犹地亚和撒马利亚（即约旦河西岸）实际主权的又一重要一步。”

分离定居点前哨站的决定是在周六晚间的内阁会议上作出的。

巴勒斯坦抵抗组织哈马斯谴责以色列此举是“试图强行制造既成事实的绝望尝试”。

哈马斯在声明中表示，斯莫特里奇的言论“证实了所有形式的定居点都是一种种族主义的殖民项目，旨在驱逐我们的人民，掠夺他们的土地和圣地，并强加一种令人憎恶的种族隔离制度，公然违反所有国际和人道主义法律与公约。”

哈马斯呼吁国际社会采取行动，阻止以色列在被占领的约旦河西岸非法扩建定居点。

77万非法以色列定居者

据巴勒斯坦报告估计，到2024年底，大约有77万非法以色列定居者居住在被占领土的180个定居点和256个前哨站中。

联合国认为，以色列在被占领的巴勒斯坦领土上的所有定居点均违反国际法，并警告称，持续扩建将威胁两国方案的努力。

自2023年10月7日加沙冲突爆发以来，约旦河西岸的紧张局势持续升级。据巴勒斯坦卫生部统计，至少有937名巴勒斯坦人被以色列军队和非法定居者杀害，超过7000人受伤。

今年7月，国际法院宣布以色列长期占领巴勒斯坦领土为非法，并呼吁撤出所有位于被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷的定居点。

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