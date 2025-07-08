政治
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内塔尼亚胡支持驱逐巴勒斯坦人, 而特朗普对两国解决方案置之不理
在白宫的会议上，以色列总理提名特朗普为诺贝尔和平奖候选人；会议讨论了停火、伊朗谈判和两国解决方案。
内塔尼亚胡支持驱逐巴勒斯坦人, 而特朗普对两国解决方案置之不理
Meeting at the White House, Israeli PM nominates Trump for Nobel Peace Prize as both leaders discuss ceasefire hopes, Iran talks, and two-state debate / AP
2025年7月8日

以色列总理本雅明内塔尼亚胡在白宫会见美国总统唐纳德特朗普时表示，以色列正在与美国合作，寻找能够“为巴勒斯坦人提供更美好未来”的国家。

“以色列正在与美国合作，寻找能够为巴勒斯坦人提供更好未来的国家，”内塔尼亚胡在周一会谈开始时对记者说道。

这位以色列领导人补充说，与那些不寻求摧毁以色列的巴勒斯坦人之间可以实现和平，但他强调，“安全方面的主权权力始终掌握在我们手中。”

当被问及两国方案是否仍有可能时，特朗普回答：“我不知道，”并将问题抛给了内塔尼亚胡。内塔尼亚胡多次公开反对巴勒斯坦建国。

“有些人要求我们给巴勒斯坦人一个国家，”内塔尼亚胡说，“但那将成为我们被摧毁的平台。”

内塔尼亚胡还声称，自10月7日以来，哈马斯实际上在以色列境内拥有了一个“国家”，但“他们摧毁了它。”

特朗普表示，他相信哈马斯愿意同意停火。“他们想会面，他们想达成停火协议，”他说。

内塔尼亚胡还向特朗普递交了一封提名他为诺贝尔和平奖候选人的信件。

“你值得获得这个奖项，”他对美国总统说道。

对此，特朗普回应道：“从你这里听到这句话，这非常有意义。”

与伊朗的冲突

两位领导人还讨论了伊朗问题。

特朗普表示，他希望以色列与伊朗之间的战争结束，并重申他愿意在“合适的时机”解除对德黑兰的制裁。

他证实，与伊朗官员的会谈已安排在未来一周内进行。

“我们已经安排了与伊朗的会谈，他们也想会谈，”特朗普在白宫与以色列总理内塔尼亚胡一起对记者说道。

特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫表示，会谈将在“下周或近期”进行。

当被问及是否可能再次对伊朗发动打击时，特朗普说：“我希望我们不需要那样做。我无法想象会想那样做。”

“我希望这已经结束了。是的，我认为伊朗想见面，我认为他们想要和平，而我完全支持这一点，”他说。

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