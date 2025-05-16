将在土耳其伊斯坦布尔于周五继续进行的俄罗斯与乌克兰和平谈判的代表团名单已经确定。

土耳其外长哈坎·菲丹、由美国国务卿马尔科·鲁比奥率领的美国代表团、由乌克兰国防部长鲁斯捷姆·乌梅罗夫率领的乌克兰代表团，以及由俄罗斯总统顾问弗拉基米尔·梅金斯基率领的俄罗斯代表团将参与此次谈判。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基发布了一项法令，组建了一个官方代表团参与和平谈判。该代表团将与土耳其、俄罗斯和美国官员会面，由国防部长鲁斯捷姆·乌梅罗夫领导。

乌克兰代表团成员包括：副外长谢尔吉·基斯利察，安全局（SBU）副局长奥列克桑德尔·波克拉德，外交情报局副局长奥列赫·卢霍夫斯基，总参谋部副参谋长奥列克西·舍甫琴科，国防部主要情报局（GUR）副局长瓦迪姆·斯基比茨基，空军司令部总部副主任叶夫根尼·申卡列夫，海军司令部总部副主任奥列克桑德尔·迪亚科夫，总参谋部中央法律部门国际与作战法部门负责人奥列克西·马洛瓦茨基，总参谋部主要作战局高级官员奥列克桑德尔·谢里霍夫，武装部队总司令支援单位礼宾官员赫奥尔希·库兹米切夫，以及总统办公室顾问奥列克桑德尔·贝夫兹。

俄罗斯代表团由弗拉基米尔·梅金斯基领导，成员包括副外长米哈伊尔·加卢津，俄罗斯总参谋部主要情报局（GRU）局长伊戈尔·科斯秋科夫，以及俄罗斯国防部副部长亚历山大·福明。

代表团的专家名单还包括：俄罗斯总参谋部信息部门副主任亚历山大·佐林，俄罗斯总统人道主义领域国家政策部门副主任叶夫根尼娅·波多布列耶夫斯卡娅，俄罗斯外交部独联体国家第二司司长亚历山大·波利什丘克，以及俄罗斯国防部国际军事合作总局副局长弗拉基米尔·舍夫佐夫。