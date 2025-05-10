巴基斯坦官员证实，5月6日至7日，印度和巴基斯坦超过100架战斗机参与了一场大规模空战，这被认为是近年来全球航空史上规模最大、持续时间最长的空战之一。

巴基斯坦空军（PAF）在周五于伊斯兰堡举行的新闻发布会上确认了此次事件的规模，表示双方共动员了超过100架战机，激烈交战持续了一个多小时。

一位高级安全消息人士向美国广播公司CNN透露，共有125架战斗机参与了此次空战，导弹交火的距离达到了160公里（约100英里）。

据巴基斯坦高级消息人士称，双方均未越过对方领空。

此次冲突发生在该地区局势紧张加剧之后，特别是在印度控制的克什米尔地区发生针对游客的袭击事件之后。

专家指出，这次空战并未升级为全面的跨境冲突，双方据报道均保持在各自领空内，以避免类似2019年事件的政治后果。当时，一名印度飞行员被击落、俘虏，并在巴基斯坦电视上被展示。

据CNN援引的消息人士称，五架被击落的印度飞机中，有一架是被巴基斯坦地面防空系统直接击中的。

巴基斯坦还透露，在这次激烈的交战中，部署了中国制造的PL-15空对空导弹。而印度空军尚未对此作出官方回应，确认或否认其损失。

巴基斯坦空军还公布了据称来自被击落的印度“阵风”战机的音频记录。

在截获的音频中，一名被巴基斯坦官员认定为印度空军中队指挥官的声音可以听到，他在飞行中协调作战，同时反复检查编队成员的状态，显示出空战中紧张和损害控制的情景。

空军副元帅奥朗则布·艾哈迈德在新闻发布会上播放了这段音频，并表示：

“我有一段来自‘阵风’编队的音频，我将分享。呼号是‘哥斯拉’……那些动物已经灭绝，所以这架飞机也灭绝了。”

“我们有计划。印度曾表示他们会有‘阵风’战机，因此这次我们瞄准了他们的重心——‘阵风’战机。这就是为什么你会看到如此显著的战果。”

“我们本可以有更多战果，但我们表现出了克制，”艾哈迈德说道。

“但我必须说，”艾哈迈德对媒体表示，“并不是装备总是最重要的，训练和领导力才是指引方向的关键。”

印度尚未对巴基斯坦的声明作出回应。

现代空战中的重大事件

CNN援引高级国防消息人士的报道指出，这场紧张的交战已被官员们描述为现代空战中的一大事件。

在交战中，飞行员不得不多次对目标进行攻击。根据报道，为了减少平民伤亡，巴基斯坦在认为可能成为攻击目标的地区发出了警告。

《新闻周刊》报道称，如果所提到的飞机数量属实，这将使这次冲突成为自二战以来规模最大的空战之一。

虽然历史上大规模空战包括二战期间的“不列颠之战”和“库尔斯克战役”，当时参战飞机数量达数百甚至上千架，但现代如此规模的空战极为罕见，尤其是在两个拥有核武器的国家之间，且两国并未正式处于战争状态。

最近的交火突显了印巴关系的持续紧张。尽管国际社会多次呼吁克制，双方仍然维持着庞大且现代化的空军，并围绕克什米尔争议地区有着长期冲突的历史。

周三空战的规模表明，即使事件局限于国家领空内，克什米尔风景如画的山谷周围的局势也可能迅速升级。

虽然这次空战结束后地面上没有报告任何伤亡，但其设立的先例以及显现的军事姿态表明，未来局势可能极为危险。

鉴于事态的严重性，白宫周五表示，美国正在与印度和巴基斯坦领导人保持“持续沟通”，总统唐纳德·特朗普希望两国迅速降级紧张局势。

“总统已表示，他希望看到这一局势（印巴冲突）尽快降级，”白宫发言人卡罗琳·莱维特说道。