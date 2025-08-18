2025年8月18日
美国总统唐纳德·特朗普在其社交平台“真理社交”（Truth Social）上转发了一位用户的贴文。该贴文称乌克兰必须准备好放弃部分领土给俄罗斯。
“乌克兰必须愿意失去一些领土给俄罗斯，否则战争拖得越久，他们将失去更多的土地！”这条消息于周日发布。
此前，美国国务卿马可·卢比奥表示，俄罗斯和乌克兰双方都需要“做出让步”才能达成和平协议。
“如果两个交战方想要达成和平协议，双方都必须同意做出一些让步。否则，如果一方得到他们想要的一切，那就不是和平协议，而是投降，”他在接受福克斯新闻采访时说道。
他指出，周五在阿拉斯加安克雷奇举行的美国总统特朗普与俄罗斯总统普京峰会中，仍有一些关键问题悬而未决，包括“领土边界的划定、长期安全保障的问题，以及乌克兰可以与哪些国家结盟的问题”。
卢比奥补充说，领土问题的最终决定权在于乌克兰。
“这是他们的领土，这是他们的国家，”他说道。
特朗普与普京在阿拉斯加举行了三小时的闭门会议，普京表示他们达成了“共识”。
峰会结束后，特朗普对福克斯新闻表示，双方已就重要事项达成一致，仅剩一些小问题需要解决。
白宫会晤
乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将于周一在白宫与特朗普会面，讨论相关提议。
一批欧洲高级领导人以及北约秘书长将于周一前往华盛顿，参与有关乌克兰的会谈。
法国总统埃马纽埃尔·马克龙、意大利总理乔治娅·梅洛尼、德国总理弗里德里希·梅尔茨、芬兰总统亚历山大·斯图布、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩以及北约秘书长马克·吕特都将出席会议。
特朗普周日在“真理社交”网站上发表的另一条帖子中，批评了媒体关于他允许普京在美国举行一场大型峰会从而“遭受重大失败”的报道。
他表示，普京“本来更愿意在美国以外的任何地方举行会议，而假新闻对此心知肚明。这是一个主要的争议点！”