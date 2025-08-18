国际
4分钟阅读
特朗普暗示：乌克兰必须向俄罗斯割让领土
乌克兰总统泽连斯基将于周一在白宫与特朗普会面，讨论相关提议。
特朗普暗示：乌克兰必须向俄罗斯割让领土
特朗普强调了一篇社交媒体帖子，该帖子敦促乌克兰向俄罗斯割让部分土地。 / AP
2025年8月18日

美国总统唐纳德·特朗普在其社交平台“真理社交”（Truth Social）上转发了一位用户的贴文。该贴文称乌克兰必须准备好放弃部分领土给俄罗斯。

“乌克兰必须愿意失去一些领土给俄罗斯，否则战争拖得越久，他们将失去更多的土地！”这条消息于周日发布。

此前，美国国务卿马可·卢比奥表示，俄罗斯和乌克兰双方都需要“做出让步”才能达成和平协议。

“如果两个交战方想要达成和平协议，双方都必须同意做出一些让步。否则，如果一方得到他们想要的一切，那就不是和平协议，而是投降，”他在接受福克斯新闻采访时说道。

他指出，周五在阿拉斯加安克雷奇举行的美国总统特朗普与俄罗斯总统普京峰会中，仍有一些关键问题悬而未决，包括“领土边界的划定、长期安全保障的问题，以及乌克兰可以与哪些国家结盟的问题”。

卢比奥补充说，领土问题的最终决定权在于乌克兰。

“这是他们的领土，这是他们的国家，”他说道。

特朗普与普京在阿拉斯加举行了三小时的闭门会议，普京表示他们达成了“共识”。

推荐的

峰会结束后，特朗普对福克斯新闻表示，双方已就重要事项达成一致，仅剩一些小问题需要解决。

白宫会晤

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将于周一在白宫与特朗普会面，讨论相关提议。

一批欧洲高级领导人以及北约秘书长将于周一前往华盛顿，参与有关乌克兰的会谈。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙、意大利总理乔治娅·梅洛尼、德国总理弗里德里希·梅尔茨、芬兰总统亚历山大·斯图布、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩以及北约秘书长马克·吕特都将出席会议。

特朗普周日在“真理社交”网站上发表的另一条帖子中，批评了媒体关于他允许普京在美国举行一场大型峰会从而“遭受重大失败”的报道。

他表示，普京“本来更愿意在美国以外的任何地方举行会议，而假新闻对此心知肚明。这是一个主要的争议点！”

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us