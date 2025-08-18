叙利亚总统艾哈迈德·沙拉在周三与来自北部伊德利卜省的代表团会面时表示，叙利亚民主力量（SDF）在公开声明与实际行动之间存在矛盾，尤其是在执行3月10日协议的问题上。

沙拉的讲话通过总统府于周日发布的视频公开。他指出，SDF通过媒体和谈判表示愿意执行3月10日协议，但实际上却发出相互矛盾的信号。他还提到，目前关于协议执行机制的讨论仍在进行中。

沙拉总统表示，叙利亚、SDF、美国和土耳其在协议框架下达成了一项共识，并强调如果这四个东北叙利亚的关键方在某一事项上达成一致，该事项将被执行。他还指出，该协议设定了在年底前完成执行的最后期限，并强调国际社会对东北叙利亚和平解决方案的支持。

寸土不让