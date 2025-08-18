国际
3月10日，叙利亚总统府宣布签署协议，将叙利亚民主军纳入国家机构。 / AA
叙利亚总统艾哈迈德·沙拉在周三与来自北部伊德利卜省的代表团会面时表示，叙利亚民主力量（SDF）在公开声明与实际行动之间存在矛盾，尤其是在执行3月10日协议的问题上。

沙拉的讲话通过总统府于周日发布的视频公开。他指出，SDF通过媒体和谈判表示愿意执行3月10日协议，但实际上却发出相互矛盾的信号。他还提到，目前关于协议执行机制的讨论仍在进行中。

沙拉总统表示，叙利亚、SDF、美国和土耳其在协议框架下达成了一项共识，并强调如果这四个东北叙利亚的关键方在某一事项上达成一致，该事项将被执行。他还指出，该协议设定了在年底前完成执行的最后期限，并强调国际社会对东北叙利亚和平解决方案的支持。

寸土不让

沙拉对问题在几个月内得到解决表示乐观，并重申叙利亚“不会让出一寸土地”，将根据国家法律和宪法保护所有人的权利。

3月10日，叙利亚总统府宣布签署一项协议，将SDF整合到国家机构中，重申国家领土统一，并拒绝任何分裂企图。

SDF主要由恐怖组织YPG主导，后者是库尔德工人党（PKK）在叙利亚的分支。

自去年巴沙尔·阿萨德被驱逐以来，叙利亚政府一直在加强安全努力。阿萨德于去年12月逃往俄罗斯，结束了自1963年以来由复兴党掌权的政权。今年1月，由沙拉领导的新政府正式成立。

