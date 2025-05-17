总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安呼吁欧盟更新关税同盟并放宽申根签证规定，称现行政策限制了贸易和流动性。与此同时，阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马也强调，欧洲必须重振其创始理想，并将土耳其纳入其和平与统一愿景的重要伙伴。

埃尔多安周五在阿尔巴尼亚首都地拉那举行的第六届欧洲政治共同体（EPC）峰会上表示，“限制我们公民流动性以及商品、服务和资本流通的申根签证等政策必须重新评估。”

他指出，土耳其认为“更新与欧盟的关税同盟将有助于供应链的安全。”埃尔多安强调，关税同盟应当现代化，以更好地反映当前的贸易现实和双方的共同利益。

他补充说，目前的限制不仅阻碍了公民的流动，还对商业联系和与欧洲的更广泛经济一体化产生了负面影响。

他指出，“作为欧洲大陆，我们必须从不可分割的安全、公平分配繁荣的原则出发，在内部启动转型。”

他还强调，在当前关键时刻讨论欧洲安全的未来时，欧盟发展其国防工业的努力是有益的。

埃尔多安指出，欧洲的安全不能仅仅依赖外部力量，欧洲大陆必须接受对和平与稳定的集体责任。

埃尔多安还呼吁欧洲国家展现必要的意愿和兴趣，帮助在加沙实现停火。他警告称，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的激进和不妥协政策威胁着加沙及整个地区所有信仰者的生命。

土耳其总统说，“加沙的200多万人被迫忍受饥饿，而国际社会对此悲剧的沉默与人类尊严不符。”

他强调了立即和持续提供人道主义援助的重要性，并指出需要重建加沙，使其再次适宜居住。

埃尔多安表示，“我们的主要目标必须是实施两国方案，这是实现和平的唯一可行和可持续的路径。”

自2023年10月7日以来，以色列军队在加沙展开了残酷的进攻，迄今已造成约53000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

国际刑事法院去年11月对以色列总理内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因在加沙的战争罪和危害人类罪的逮捕令。

以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。

关于乌克兰战争，埃尔多安强调，在不附加条件的情况下鼓励俄罗斯和乌克兰是实现公正和持久和平的关键。

他表示，与唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·普京和弗拉基米尔·泽连斯基等世界领导人的最近会谈为结束敌对行动提供了重要机会。

在回答记者关于俄乌和平谈判的问题时，埃尔多安表示：“与我的兄弟（阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马）一起，我们将从阿尔巴尼亚向全世界呼吁和平。”

他说，“我们相信，眼前的机会不应被浪费。乌克兰和俄罗斯之间的对话渠道必须保持开放。”

埃尔多安在斯坎德培广场入口处受到拉马的欢迎，峰会在此举行。

土耳其总统还在EPC峰会期间与德国总理会面，讨论双边关系以及地区和全球发展问题。

根据土耳其通信局的消息，埃尔多安在会谈中表示，土耳其和德国有着深厚且多维的关系，两国将在未来进一步推动合作。

埃尔多安还表示，土耳其将尽最大努力确保乌克兰战争以公正和持久的和平结束，并且和平努力应进一步加强，不应错失机会窗口。

土耳其领导人还邀请德国总理弗里德里希·梅尔茨访问土耳其，德国总理同意尽快访问。

与此同时，阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马表示，对于欧洲项目的远见者来说，“土耳其本应是任何永久和平联盟中不可或缺的伙伴”——但这一项目“失败了”。

拉马引用启蒙思想和欧洲政治历史，提到了法国外交官和哲学家圣皮埃尔神父在18世纪提出的欧洲联合计划。

在西班牙王位继承战争和1713年乌得勒支条约之后，圣皮埃尔设想了一个欧洲国家的联邦——一个“永久和平联盟”，以使战争成为过去。

拉马说，“他的计划甚至包括与俄罗斯以及当时处于奥斯曼帝国统治下的巴尔干和地中海国家的合作。”

他还说，“所以我猜，对于有远见的圣皮埃尔来说，今天的土耳其也将是永久和平联盟中不可或缺的伙伴。”但这一项目“失败了。”

拉马对启蒙价值观的引用——不仅提到圣皮埃尔，还包括伏尔泰和康德——为他的论点增添了深度。他感叹，最初的和平项目被“轻率的利益和琐碎的任性”所扼杀，并警告今天的欧洲可能会陷入类似的陷阱。

“即使在今天，欧罗巴的神话依然存在，与今天聚集在这里的欧洲有着惊人的相似之处。永久和平的梦想已被永久战争的噩梦所取代。”

“在巴尔干地区，我们经历了战争、轰炸、领土冲突、破坏和动荡，”他说。“这些都发生在我们的有生之年，而不是某些遥远的黑白纪录片档案中，我们已经明白和平是无可替代的。”

这次演讲对比了两种欧洲：一种以军事化和恐惧为特征，另一种则根植于启蒙、人类理性，以及对敌人甚至历史敌人的人性信念。

“和平的敌人不应将我们拖入对武器的颂扬，”他警告道。“当我们理所当然地思考抵抗、防御和新军事能力的欧洲时，我们也不能忘记另一个欧洲——启蒙的欧洲……以及追求永久和平的欧洲，不仅在我们之间，也包括与我们的敌人。”