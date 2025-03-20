加沙的阿夫南·阿尔·加南姆在13个月前的战争中迎来了她的第一个孩子，当时一家人仍住在家中。

今年春天，她即将再次分娩，这次是在一个简陋的帐篷营地中。但至少暂时的停火带来了相对的平静。

然而，在周二黎明前，以色列的一次空袭击中了她们的帐篷。怀孕七个月的阿尔·加南姆和她年幼的儿子穆罕默德都在袭击中丧生。

阿尔·加南姆的丈夫阿拉·阿布·赫拉尔在汗尤尼斯南部城市纳赛尔医院的太平间里抱着用布包裹的小穆罕默德的遗体时说道，“这就是他们的目标清单，他出生在战争年代艰苦的环境中，后来成为战争烈士。”

他说，“他们的目标是无辜的人，纯洁的人。他们几乎还没有见过这个世界的样子”强忍着泪水。

以色列的空袭打破了1月中旬开始的停火，令巴勒斯坦人震惊。他们原本终于有机会喘息，试图在15个月的轰炸、地面进攻、流离失所和饥饿之后重建生活。

以色列在哈马斯于2023年10月7日对以色列南部的突袭后，发起了针对加沙的毁灭性行动。

阿布·赫拉尔表示，当袭击击中家人在穆瓦西的帐篷时，他正在加沙最南端城市拉法的家中做客。他们在拉法的房子在战争中被毁，他想去看看，以确保房子没有被洗劫。

20岁的阿尔·加南姆和穆罕默德留在了穆瓦西，这是汗尤尼斯外一个为流离失所家庭设立的庞大营地。他说：“他们离开了，留下我一个人。”他补充道：“未出生的孩子也死了。”

穆罕默德出生在拉法。不久后，2023年5月，以色列军队下令大规模撤离并攻占这座城市时，这家人被迫逃离。进攻摧毁了城市的大部分地区，军队与哈马斯战士激烈交战。

阿布·赫拉尔说，“你在战争中逃离，是为了保护你的家人和孩子的安全。但现在，他却死了”。

“他们全都死了。”