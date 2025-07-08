巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在金砖国家峰会开幕式上发表讲话，批评当前多边主义的现状，特别是在近期全球冲突的背景下。

周日，来自11个新兴金砖国家的领导人在里约热内卢齐聚一堂。卢拉在讲话中指出，“在战胜法西斯主义和联合国成立80年后，我们见证了多边主义前所未有的崩塌。”

他进一步警告称，“气候和贸易机制等来之不易的进步正面临威胁。”

在讲话中，卢拉强烈谴责以色列对加沙的轰炸，呼吁国际社会干预并制止他所称的以色列“种族灭绝”行为。

“我们不能对以色列在加沙实施的种族灭绝、对无辜平民的滥杀以及将饥饿作为战争武器的行为无动于衷，”他对来自中国、印度及其他成员国的领导人说道。

他补充说，解决这一冲突的办法“只有在以色列占领结束以及在1967年边界内建立一个主权的巴勒斯坦国的情况下才有可能实现。”

卢拉还“谴责了对伊朗领土完整的侵犯”，并强调“通过直接对话解决乌克兰冲突以实现停火和持久和平”的紧迫性。

他呼吁金砖国家积极推动和平，调解国际冲突。

“投资和平总是比投资战争更难，”卢拉指出，并补充说，“对核灾难的恐惧已重新回到人们的日常生活中。”

这位巴西左翼领导人进一步重申了金砖国家在全球经济中的战略重要性，以及其对公平、可持续和包容性发展模式的承诺。

他强调，该集团有潜力引领结构性变革，并加强新兴经济体之间的合作。

“金砖国家是不结盟运动的继承者。在多边主义受到攻击的情况下，我们的自主性再次受到挑战，”他说。

美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果金砖国家寻求在国际贸易中替代美元，他将对该集团实施100%的关税。

中国国家主席习近平将缺席此次金砖峰会，这是他自2012年成为国家领导人以来首次缺席。中国国务院总理李强将代为出席。俄罗斯总统普京将通过视频会议参与。

金砖国家最初由巴西、俄罗斯、印度和中国组成，首次峰会于2009年举行。

后来，该联盟扩展至包括南非、埃及、埃塞俄比亚、印度尼西亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋。如今，金砖国家代表了全球一半以上的人口，并贡献了全球经济产出的40%。

巴西为此次峰会确定了六个战略优先事项：全球卫生合作；贸易、投资与金融；气候变化；人工智能治理；和平与安全；以及机构发展。