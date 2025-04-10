美俄第二轮会谈已在伊斯坦布尔启动。

周四，美国代表团于09:45时抵达位于伊斯坦布尔的俄罗斯总领事馆，开始就两国大使馆运作正常化问题展开会谈。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯周二表示，双方代表团将在伊斯坦布尔举行第二轮会谈，旨在“进一步稳定双边使馆的运作”。

布鲁斯强调，“议程上没有政治或安全问题”，并明确指出，与乌克兰相关的问题“绝对不在议程之内”。

此次会谈在俄罗斯驻伊斯坦布尔总领事官邸举行，预计将持续数小时，但可能不会像上次会谈那样长，上次会谈持续了六个多小时。

俄罗斯代表团由俄罗斯驻美大使亚历山大·达尔奇耶夫率领，而美国代表团则由副助理国务卿索纳塔·库尔特领导。

会谈前，达尔奇耶夫宣布，在一些问题上已经取得了一定进展。

近年来，莫斯科和华盛顿都对获取外交人员证件的困难表示不满，这使得两国大使馆的运作变得极为困难。

俄罗斯表示，由于西方的限制，甚至支付外交官薪资都变得困难，而美国外交官则抱怨他们在俄罗斯的行动受到限制。双方还都对恐吓行为表示不满。

其中一个争议点是外交财产问题。

美国对六处俄罗斯财产实施了限制，包括长岛的基伦沃思庄园、马里兰州的先锋点“别墅”、旧金山和西雅图的俄罗斯领事馆，以及位于华盛顿和纽约的贸易代表处。