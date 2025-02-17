从乌克兰的调解到反恐努力以及对巴勒斯坦人权利的捍卫，土耳其在国际政治中的角色日益突出。土耳其外交部长哈坎·菲丹在接受TRT World采访时表示，在慕尼黑安全会议期间，他强调了安卡拉在地缘政治紧张局势中，尤其是在乌克兰、叙利亚和加沙问题上的战略伙伴作用。

菲丹指出，随着全球紧张局势的持续，土耳其的战略角色正得到越来越多的认可。他认为，土耳其如今已成为塑造国际安全与外交的重要参与者。

跨大西洋紧张局势与土耳其的战略角色

菲丹提到，华盛顿与欧洲之间的关系正面临压力，美国前总统特朗普对全球秩序的质疑让其盟友感到不安。他表示，尽管欧洲希望这种情况是暂时的，但也在寻求在安全和经济方面的更大自主权。

在这一背景下，菲丹认为，作为一个稳定的地区大国，土耳其的重要性正在上升。

根据《慕尼黑安全指数2025》，安卡拉在埃尔多安总统的领导下被视为一个强大且可靠的合作伙伴。菲丹强调，土耳其独立的经济和防务政策是其地位提升的关键因素。

乌克兰停火的转机？

关于乌克兰的持续战争，菲丹表示，基辅和莫斯科都已认识到停火的必要性，这表明局势发生了显著变化。他还确认，土耳其准备为和平谈判提供便利，并为乌克兰的重建作出贡献。

随着美国倡导停火并提出和平计划，安卡拉正与地区和国际各方密切合作，为稳定奠定基础。尽管美国特使基思·凯洛格表示欧洲不会在谈判中发挥直接作用，但土耳其外长坚持认为欧洲的关切必须得到解决。

“他们必须被咨询，并且必须成为持续努力的一部分，就像土耳其一样，”他强调了安卡拉的调解努力。

叙利亚与反恐努力

关于叙利亚问题，菲丹回应了有关美国可能撤军的报道，称土耳其正在与华盛顿进行持续对话。他指出，PKK/YPG对关键地区的控制仍是一个重要问题，因为这一恐怖组织不仅对土耳其，也对邻国构成威胁。

与此同时，安卡拉正在采取积极措施应对恐怖组织“达伊沙”（ISIS）的复苏。菲丹透露，土耳其已提议与伊拉克、叙利亚和约旦建立一个区域安全平台，以加强情报共享和边境安全。

加沙危机与土耳其的立场

关于加沙日益加剧的危机，菲丹坚决反对特朗普总统提出的重新安置巴勒斯坦人的建议，称其为“不可接受的”。

“我们坚决反对这些建议和提案，”他补充道，安卡拉正与阿拉伯伙伴密切合作，制定加沙未来的区域计划。他批评以色列总理内塔尼亚胡未能承诺停火，并指出只有美国的压力才能避免进一步的升级。

人工智能与全球竞争

菲丹还谈到了人工智能（AI）在国际政治中日益增长的影响力。他指出，尽管人工智能有潜力造福人类，但它正成为主要大国之间战略竞争的工具。他呼吁在人工智能的伦理开发方面进行全球合作，但也承认目前竞争已超过了合作。