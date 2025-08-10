数十万名示威者在土耳其及欧洲多国举行集会和游行，声援加沙被围困的巴勒斯坦人，呼吁以色列停止对加沙的屠杀。

周六晚，在晚祷后，成千上万支持巴勒斯坦的抗议者聚集在伊斯坦布尔的贝亚兹特广场，表达对以色列在加沙持续种族灭绝和强迫饥饿行为的反对。

此次示威活动包括非政府组织和众多公众参与者，随后游行至历史悠久的阿亚索菲亚清真寺。

在英国，周六伦敦街头也爆发了抗议活动，示威者要求立即停火，这是第30次全国巴勒斯坦大游行的一部分。

数十万人从伦敦市中心的罗素广场游行至首相办公室，主题为“停止饿死加沙”。

巴勒斯坦团结运动（PSC）是全国支持巴勒斯坦集会的组织者之一，他们在抗议前于社交媒体平台X上写道，以色列正在将加沙的巴勒斯坦人饿死。“我们的政府必须采取行动，结束以色列的种族灭绝。”

示威者挥舞着巴勒斯坦旗帜，高喊口号，其中包括批评英国政府“共谋种族灭绝”的内容。

在瑞典和荷兰，数百人在斯德哥尔摩抗议以色列计划占领加沙。

抗议者聚集在奥登广场，举着各种标语谴责以色列的袭击以及美国对以色列的支持，随后游行至外交部。

以色列战争内阁于周五早些时候批准了总理内塔尼亚胡广受反对的占领计划。

许多人也走上阿姆斯特丹街头，抗议这一计划以及西方对以色列的支持。示威者要求立即向加沙提供不受限制的援助。

在西班牙和瑞士，包括马德里在内的多个城市举行了支持巴勒斯坦的集会，抗议以色列对加沙的袭击和饥饿政策。

在马德里的集会中，抗议者挥舞着巴勒斯坦旗帜，高喊“结束种族灭绝”的口号。一些人敲打锅碗瓢盆，抗议加沙被围困导致的饥饿问题。