一名以色列士兵的母亲渴望被关押在加沙的儿子能早日归来，她担心以色列对加沙地区的持续轰炸会让儿子的生命面临更大的危险。

赫鲁特·尼姆罗迪的儿子塔米尔在2023年10月7日被带到加沙时年仅18岁。

尼姆罗迪在接受法新社采访时说道：“我们的孩子处于危险之中”。

她表示：“我们知道的信息不多，但可以确定的是，对加沙的军事压力会危及人质的安全。”

在哈马斯于10月7日对以色列发动前所未有的袭击后，共有251名人质被劫持，其中58人仍被关押在加沙。

在从1月19日至3月17日停火期间33名以色列人质获释——其中8人以遗体形式归还，以换取以色列释放约1800名巴勒斯坦囚犯。

然而，3月18日由于与哈马斯在延长停火问题上的分歧，以色列重新开始对加沙发动无差别轰炸战争。

在10月7日爆发袭击事件后，以色列对加沙发起军事入侵，导致超过5万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。据报道，许多人仍被困废墟之下。

以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝起诉，国际刑事法院已对总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控他们犯有战争罪和反人类罪。

‘谈判与压力’

10月7日塔米尔曾设法向母亲发送了一条关于哈马斯当天黎明突袭的信息。

20分钟后他与另外两名士兵一起被俘，而那两名士兵两个月后遇害。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其政府坚持认为，增加攻击是迫使哈马斯释放人质（无论生死）的唯一途径。

尼姆罗迪表示：“一年半以来，这种方法并未奏效。奏效的是谈判和（美国总统唐纳德·特朗普的）压力”。她指责以色列没有优先考虑人质的归还。

塔米尔在被俘期间度过了20岁生日，他是被认为仍然活着的24名人质之一。

他的母亲经常与其他人质家属一起参加在特拉维夫的集会，尽管他们未能完全就如何采取最佳策略确保人质归还问题达成共识。

‘持续的恐惧’

48岁的儿子奥姆里在基布兹纳哈尔奥兹被劫持的一位父亲丹尼·米兰也表达了类似的担忧。

经常参加示威的米兰说：“我们始终担心人质会因以色列的空袭而受到伤害。”

这位即将年满80岁的父亲表示，“获释的人质说，当以色列军队攻击加沙时，人质会因此遭受后果。”

他说，来自社团的支持让他有力量为儿子坚强下去，而他的儿子还有两个女儿。

米兰表示：“我们刚刚为阿尔玛庆祝了她的两岁生日，这是她第二次没有父亲陪伴的生日——这太难了。”

他在周六晚上特拉维夫的每周集会上对人群说道：“我想抱着奥姆里，告诉他整个国家都在为所有人质的归来而努力，”

在犹太节日逾越节前几天，赫鲁特·尼姆罗迪表示，她仍在等待儿子的归来。