土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在PKK恐怖分子于伊拉克北部象征性缴械后宣布，土耳其在与恐怖主义长达数十年的斗争中，迎来了一个历史性的转折点。

埃尔多安在周六表示，“今天是新的一天，历史翻开了新的一页”。他将此举描述为“朝着结束47年恐怖主义祸害迈出的决定性一步”。

周五，30名PKK恐怖分子在伊拉克北部一个山洞口焚烧了他们的武器——这一高度象征性的行为被安卡拉解读为该组织开始瓦解的信号。

这一进展被认为是PKK长期以来针对土耳其的恐怖活动最具象征意义的举措之一。PKK被安卡拉、美国和欧盟视为恐怖组织。

土耳其总统说道，“从昨天开始，持续47年的恐怖主义祸害已经进入终结的阶段”。埃尔多安表示。“土耳其已开始翻过那一页漫长、痛苦、充满挣扎与泪水的篇章。今天，伟大、强大的土耳其和土耳其世纪的大门已经敞开。”

迈向一个无恐怖主义的土耳其

埃尔多安将这一时刻定义为国家的治愈和战略胜利，重申了其政府对建设无恐怖主义土耳其的承诺，并誓言推进团结和法律改革。

他说道，“我们将在议会中设立一个委员会，讨论这一进程的法律要求”。他还宣布，“我们将共同努力，肩并肩克服所有障碍。”

埃尔多安强调，这一成就不仅属于政府，也属于整个土耳其人民。

他说，“土耳其赢了，土耳其人民赢了。土耳其人、库尔德人、阿拉伯人——我们8600万公民中的每一个人都赢了。”

土耳其总统讲道，“无论我们做什么，都是为了土耳其，为了我们的人民，为了我们的独立，为了我们的未来。”

埃尔多安强调了他对国家主权的坚定立场，并宣称：“我们不会让任何人践踏我们国家的尊严，我们绝不会低头。任何妄图破坏我们的团结、完整、祖国、民族和安宁的企图，我们都不会参与，也绝不允许这样的行为发生。”

埃尔多安将此时刻视为新时代的开始，他说：“今天，伟大而强大的土耳其正迎来曙光。我们正以这样的理念推进无恐怖土耳其的计划。‘土耳其世纪’的大门已经敞开。”