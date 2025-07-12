土耳其
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埃尔多安在PKK恐怖分子缴械后表示：土耳其赢了
埃尔多安宣布，随着PKK恐怖分子在伊拉克北部开始缴械，一个“长达47年的祸害”已经结束，这标志着土耳其向无恐怖的土耳其和开启国家新纪元迈出了象征性的一步。
埃尔多安在PKK恐怖分子缴械后表示：土耳其赢了
President Erdogan has reiterated his government’s commitment to a terror-free Türkiye. (Photo: AA) / AA
2025年7月12日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在PKK恐怖分子于伊拉克北部象征性缴械后宣布，土耳其在与恐怖主义长达数十年的斗争中，迎来了一个历史性的转折点。

埃尔多安在周六表示，“今天是新的一天，历史翻开了新的一页”。他将此举描述为“朝着结束47年恐怖主义祸害迈出的决定性一步”。

周五，30名PKK恐怖分子在伊拉克北部一个山洞口焚烧了他们的武器——这一高度象征性的行为被安卡拉解读为该组织开始瓦解的信号。

这一进展被认为是PKK长期以来针对土耳其的恐怖活动最具象征意义的举措之一。PKK被安卡拉、美国和欧盟视为恐怖组织。

土耳其总统说道，“从昨天开始，持续47年的恐怖主义祸害已经进入终结的阶段”。埃尔多安表示。“土耳其已开始翻过那一页漫长、痛苦、充满挣扎与泪水的篇章。今天，伟大、强大的土耳其和土耳其世纪的大门已经敞开。”

迈向一个无恐怖主义的土耳其

埃尔多安将这一时刻定义为国家的治愈和战略胜利，重申了其政府对建设无恐怖主义土耳其的承诺，并誓言推进团结和法律改革。

他说道，“我们将在议会中设立一个委员会，讨论这一进程的法律要求”。他还宣布，“我们将共同努力，肩并肩克服所有障碍。”

埃尔多安强调，这一成就不仅属于政府，也属于整个土耳其人民。

他说，“土耳其赢了，土耳其人民赢了。土耳其人、库尔德人、阿拉伯人——我们8600万公民中的每一个人都赢了。”

土耳其总统讲道，“无论我们做什么，都是为了土耳其，为了我们的人民，为了我们的独立，为了我们的未来。”

埃尔多安强调了他对国家主权的坚定立场，并宣称：“我们不会让任何人践踏我们国家的尊严，我们绝不会低头。任何妄图破坏我们的团结、完整、祖国、民族和安宁的企图，我们都不会参与，也绝不允许这样的行为发生。”

埃尔多安将此时刻视为新时代的开始，他说：“今天，伟大而强大的土耳其正迎来曙光。我们正以这样的理念推进无恐怖土耳其的计划。‘土耳其世纪’的大门已经敞开。”

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