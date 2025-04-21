美国副总统万斯周一开始对印度进行为期四天的访问，此时新德里正寻求达成早期贸易协议，并缓解特朗普时期提高的美国关税带来的影响。

万斯的访问距离印度总理纳伦德拉·莫迪与美国总统唐纳德·特朗普在白宫会谈仅过去两个月。

此次访问行程包括在新德里与莫迪会面，以及前往阿格拉参观泰姬陵——这座由穆斯林莫卧儿皇帝修建的白色大理石陵墓。

万斯此行由其家人陪同，包括他的妻子乌莎，她是印度移民的女儿。

印度外交部上周表示，74岁的莫迪与40岁的万斯预计将“回顾双边关系的进展”，并且“就共同关心的地区和全球发展交换意见”。

目前，印度和美国正在就首批贸易协议进行谈判，新德里希望能在特朗普本月早些时候宣布的90天关税暂停期内达成协议。

印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔上周对记者表示，“我们非常有信心，此次访问将进一步推动双边关系的发展”。

“特殊纽带”

万斯的访问正值美中贸易战升级之际。

印度的邻国和竞争对手中国正面临美国对多种产品高达145%的关税。对此，北京也对美国商品征收了高达125%的关税。

印度迄今为止反应谨慎。在关税宣布后，印度商务部表示正在“仔细研究其影响”，并补充说还在“研究可能出现的机遇”。

今年2月访问白宫的莫迪与特朗普关系良好。特朗普曾表示，他与这位印度领导人有着“特殊的纽带”。

特朗普在宣布关税时称莫迪是“伟大的朋友”，但也指出莫迪“没有好好对待我们”。

莫迪在访问华盛顿期间表示，全球第一和第五大经济体将致力于达成“互利的贸易协议”。

尽管美国是印度信息技术和服务行业的重要市场，但近年来华盛顿也向新德里出售了数十亿美元的新型军事装备。

特朗普可能会在今年晚些时候访问印度，参加由澳大利亚、印度、日本和美国组成的“四方安全对话”国家领导人峰会。