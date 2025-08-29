美国总统唐纳德·特朗普的一位高级顾问加大了对印度能源政策的批评，称俄罗斯对乌克兰的战争是“莫迪的战争”，并将新德里的石油进口与对印度商品的新关税联系在一起。
白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗周三在接受彭博电视采访时发表了上述言论，就在特朗普政府对印度出口到美国的商品征收50%的关税数小时后。
纳瓦罗说，“印度的所作所为让全美国都受损，消费者和企业受损，工人受损，因为印度的高关税让我们失去了工作、工厂和收入。而纳税人也受损，因为我们不得不为莫迪的战争买单。”
当被问及他是否指的是“普京的战争”时，纳瓦罗坚持自己的说法。他说，“我指的是莫迪的战争，因为通往和平的道路部分经过新德里。”
关税与指责
此次关税上调包括一项直接与印度购买俄罗斯石油和武器相关的25%惩罚性关税。纳瓦罗认为，印度通过购买折扣原油并以利润转售精炼产品，正在“为俄罗斯的战争机器提供支持”。
他说，“这很简单。印度明天就可以获得25%的关税减免，只要它停止购买俄罗斯石油。”
这些措施已对印度以出口为导向的经济造成冲击。美国是新德里最大的贸易伙伴之一，印度出口商品包括服装、虾和钻石等。分析人士警告称，更高的关税可能影响数百万人的生计。
特朗普此前曾称印度为“关税大王”，并在7月31日警告称，惩罚措施可能进一步升级。他对记者说，“我不在乎印度如何处理与俄罗斯的关系。他们可以一起拖垮他们的经济，我毫不在意。”他暗示，如果继续购买俄罗斯能源，关税可能会提高到100%，除非莫斯科迈向和平。
新德里已拒绝接受华盛顿的立场，称关税“极其不幸”，并坚称其购买行为是由市场因素和为14亿人口保障能源安全的需要所驱动。
根据能源咨询公司Kpler的数据，在2022年2月战争开始前，俄罗斯供应的原油占印度进口量不到2%，但现在已占近40%。8月的运输量达到每天200万桶，使俄罗斯成为印度最大的石油供应国。
印度外交部长苏杰生表示，美国此前曾鼓励印度购买俄罗斯石油以防止全球价格冲击。他说，“我们不是俄罗斯石油的最大购买者——那是中国。我们也不是液化天然气的最大购买者——那是欧盟。顺便提一下，我们也从美国购买石油，而且购买量有所增加。”
印度总理纳伦德拉·莫迪也表达了强硬立场，他对当地民众表示：“我们会承受压力，但我们不会牺牲农民、牧民和小型工业的利益。”
经济压力
印度财政部在7月的审查报告中承认，关税可能带来潜在风险，特别是在供应链中断和通胀压力方面。尽管报告称对出口的直接影响似乎有限，但警告称可能对经济产生“次级和三级效应”。
政府已承诺减轻关键行业的税收负担。莫迪宣布将出台减税措施以保护农民和小型工业，同时官员们正在准备下一代改革以简化商品和服务税体系。最近的评级上调也让人们对吸引外资的希望有所增加，尽管存在贸易争端。
尽管如此，这些关税凸显了美印关系的脆弱性，尤其是在华盛顿将新德里视为其印太战略中重要伙伴的背景下。分析人士表示，尽管政治言辞日益尖锐，但双方最终可能寻求妥协，以避免对这一被视为遏制中国崛起的关键关系造成长期损害。