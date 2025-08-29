美国总统唐纳德·特朗普的一位高级顾问加大了对印度能源政策的批评，称俄罗斯对乌克兰的战争是“莫迪的战争”，并将新德里的石油进口与对印度商品的新关税联系在一起。

白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗周三在接受彭博电视采访时发表了上述言论，就在特朗普政府对印度出口到美国的商品征收50%的关税数小时后。

纳瓦罗说，“印度的所作所为让全美国都受损，消费者和企业受损，工人受损，因为印度的高关税让我们失去了工作、工厂和收入。而纳税人也受损，因为我们不得不为莫迪的战争买单。”

当被问及他是否指的是“普京的战争”时，纳瓦罗坚持自己的说法。他说，“我指的是莫迪的战争，因为通往和平的道路部分经过新德里。”

关税与指责

此次关税上调包括一项直接与印度购买俄罗斯石油和武器相关的25%惩罚性关税。纳瓦罗认为，印度通过购买折扣原油并以利润转售精炼产品，正在“为俄罗斯的战争机器提供支持”。

他说，“这很简单。印度明天就可以获得25%的关税减免，只要它停止购买俄罗斯石油。”

这些措施已对印度以出口为导向的经济造成冲击。美国是新德里最大的贸易伙伴之一，印度出口商品包括服装、虾和钻石等。分析人士警告称，更高的关税可能影响数百万人的生计。

特朗普此前曾称印度为“关税大王”，并在7月31日警告称，惩罚措施可能进一步升级。他对记者说，“我不在乎印度如何处理与俄罗斯的关系。他们可以一起拖垮他们的经济，我毫不在意。”他暗示，如果继续购买俄罗斯能源，关税可能会提高到100%，除非莫斯科迈向和平。