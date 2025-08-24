《华尔街日报》周六援引美国官员的话报道，五角大楼已悄悄阻止乌克兰使用美国制造的远程陆军战术导弹系统（ATACMS）袭击俄罗斯境内的目标，从而限制了基辅使用该武器防御莫斯科入侵的能力。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普对持续三年的俄乌战争以及他未能促成俄乌和平协议的情况日益感到挫败感。

在与俄罗斯总统普京举行峰会以及随后与欧洲领导人和乌克兰总统泽连斯基的会晤未能取得明显进展后，特朗普于周五表示，他正在重新考虑对俄罗斯实施经济制裁，或者选择退出和平进程。

“我会做出决定，这将是一个非常重要的决定，那就是我们是否实施大规模制裁或大规模关税，或者两者兼施，或者什么都不做，并告诉他们这是你们的战争，”特朗普说道。

特朗普曾希望安排普京与泽连斯基之间的双边会谈，但这也被证明困难重重。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫周五对NBC表示，目前没有为与泽连斯基的会晤制定议程。