2025年8月24日
苏丹准军事快速支援部队（RSF）轰炸了北达尔富尔被围困城镇法希尔的一家医院，并绑架了包括一名难民营工作人员在内的六名妇女和两名儿童。
法希尔市已被RSF围困超过一年，是西达尔富尔地区最后一个仍由军队控制的重要城市，也是2023年4月爆发的战争的热点地区。这场战争由军队指挥官阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉与其前副手、RSF指挥官穆罕默德·哈姆丹·达加洛之间的冲突引发。
周日，位于法希尔附近的阿布舒克营地的紧急响应小组表示，RSF武装人员冲入该营地，绑架了八名手无寸铁的平民——包括六名妇女、一名仅40天大的婴儿和一名三岁的儿童，并将他们带往未知地点。
救援人员还表示，营地中有超过20名居民失踪，并警告实际失踪人数可能更高。阿布舒克营地是数万名流离失所者的家园，本月已遭到两次袭击。
第一次袭击导致40余人死亡，救援人员称。周六，RSF的炮火击中了法希尔市一家医院的急诊和创伤科，造成包括一名工作人员在内的七人受伤，一名医生向法新社透露了这一情况。
这名医生要求匿名以确保安全，他表示，炮击持续到周日早晨，“导致急诊部门受损，迫使我们暂停运营”。这家医院是该市仅存的三家仍在运作的医院之一。
阿布舒克是法希尔市外三个营地之一，2024年底在这些营地宣布了饥荒。联合国警告称，饥荒可能蔓延至法希尔市，但由于缺乏数据，目前尚未正式宣布。
这场冲突已导致数万人死亡，并引发了联合国所称的全球最大规模的流离失所和饥饿危机。