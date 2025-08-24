苏丹准军事快速支援部队（RSF）轰炸了北达尔富尔被围困城镇法希尔的一家医院，并绑架了包括一名难民营工作人员在内的六名妇女和两名儿童。

法希尔市已被RSF围困超过一年，是西达尔富尔地区最后一个仍由军队控制的重要城市，也是2023年4月爆发的战争的热点地区。这场战争由军队指挥官阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉与其前副手、RSF指挥官穆罕默德·哈姆丹·达加洛之间的冲突引发。

周日，位于法希尔附近的阿布舒克营地的紧急响应小组表示，RSF武装人员冲入该营地，绑架了八名手无寸铁的平民——包括六名妇女、一名仅40天大的婴儿和一名三岁的儿童，并将他们带往未知地点。

救援人员还表示，营地中有超过20名居民失踪，并警告实际失踪人数可能更高。阿布舒克营地是数万名流离失所者的家园，本月已遭到两次袭击。