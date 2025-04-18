美国东南部佛罗里达大学发生枪击案，造成两人死亡，至少六人受伤。警方称袭击者是当地一名执法人员的儿子。

佛罗里达州立大学警察负责人杰森·特伦鲍尔 (Jason Trumbower) 表示：“两名受害者死亡，五人因枪伤被送往当地医院。枪手当时也在医院。”

佛罗里达州立大学位于州首府塔拉哈西，拥有超过 4万名学生。

塔拉哈西纪念医院的一位发言人表示，枪击事件发生后，至少有六人被送往医院。

美国总统特朗普与副总统J.D.万斯及多位高级官员在椭圆形办公室就此次悲剧发表声明。特朗普表示：“这太可耻了。发生这样的事情太可怕了。我们稍后会就此事发表更多声明。”

当被问及在致命袭击发生后是否希望制定新的枪支法时，特朗普表示他有“义务保护”宪法第二修正案。

“这些事件很可怕，但杀人的不是枪，是扣动扳机的人。”

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯表示：“我们为佛罗里达州立大学的全体成员祈祷。州执法部门正在积极采取应对措施。”

大学取消了所有课程。由于社区遭受的震惊和创伤，所有计划举行的体育赛事也被取消。

警方称，枪手是佛罗里达州立大学的一名学生，已被送往医院。

据报道，枪手是莱昂县副警长的儿子，他使用的他母亲的枪。

“这是一场保命战”

袭击发生时拍摄的视频显示，学生们在车流中奔跑逃离现场。发生在学生会附近的枪击案引发的恐慌被摄像机记录了下来。

听到枪声后，学生和惊恐的家长躲进了学生会的保龄球馆和大楼底层的货运电梯。

周四中午该大学发出枪击警告后，来自多个执法机构的救护车、消防车和巡逻车赶往位于州首府西部的校园。据报道，警方在学生会附近进行了干预。

21 岁的传媒专业学生瑞安·塞德格伦 (Ryan Cedergren) 表示，看到学生从附近的酒吧逃跑后，他和大约 30 人躲进了学生会楼下的一个保龄球馆。

他说：“那一刻是保命问题。”

大约 15 分钟后，塞德格伦在校警的护送下离开了大楼，他说他看到草坪上有一个人在接受紧急治疗。

克里斯·彭托 (Chris Pento) 告诉塔拉哈西的 WCTV台记者，他在参观校园期间与双胞胎在学生会吃午饭时听到了枪声。

他说：“感觉太离奇了。人们开始奔跑。”

彭托说：“那可能是最可怕的时刻，因为我们不知道会发生什么。情况可能会更糟。”他说，在走廊尽头看到关闭的门时，他们躲进了服务电梯。 电梯门打开时，看到两名警察举着枪。”

事件发生约三小时后，佛罗里达州的警报系统宣布执法部门已“消除威胁”。当局敦促人们避开学生会和其他仍被视为活跃犯罪现场的区域。

包括一辆法医车在内的数十辆巡逻车停在学生会门前。警察用犯罪现场警戒线封锁了该地区。

疏散期间学生和教职员工不得不留下手机、钥匙和个人物品，在阴凉处等待并为受害者祈祷。

根据大学提供的数据，约有 4万4千名学生在佛罗里达州立大学学习。

2014年该大学主图书馆发生枪击事件，造成三人受伤。警方击毙了袭击者迈伦·梅（31岁）。

佛罗里达大学周四取消了所有课程和活动。原定于周日举行的所有体育赛事也已被取消。