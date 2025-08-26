澳大利亚周二驱逐了伊朗大使，指控伊朗与墨尔本和悉尼发生的反犹太纵火袭击有关。

这是自第二次世界大战以来，澳大利亚首次驱逐一国大使。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，情报部门得出了一个“令人深感不安的结论”，认为伊朗至少策划了两起涉嫌反犹太袭击事件。

据阿尔巴尼斯的说法，德黑兰策划了2024年10月在悉尼邦迪区一家犹太餐厅Lewis Continental Cafe的纵火袭击。

总理此外还表示，伊朗还被指控策划了2024年12月在墨尔本Adass Israel犹太教堂的纵火袭击。这两起事件均未造成人员伤亡。

“这些是由外国势力在澳大利亚领土上策划的非同寻常且危险的侵略行为，”阿尔巴尼斯说道，并指责德黑兰试图“破坏社会凝聚力并制造分裂”。

暂停外交关系

澳大利亚宣布伊朗大使艾哈迈德·萨德吉为“不受欢迎的人”，并要求他和另外三名官员在七天内离开澳大利亚。

同时，澳大利亚撤回了驻伊朗大使，并暂停了驻德黑兰大使馆的运作。

阿尔巴尼斯指出，这些外交官目前“安全地处于第三国”。

他还表示，澳大利亚将立法将伊朗革命卫队列为恐怖组织。

外交部长黄英贤表示，这是战后时期澳大利亚首次驱逐一国大使。