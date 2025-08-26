政治
澳大利亚将驱逐被指涉嫌参与反犹太主义攻击的伊朗大使
根据澳大利亚情报机构的说法, 此举是基于"可信证据", 将伊朗与悉尼和墨尔本发生的反犹太人纵火袭击事件联系起来。
2025年8月26日，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在堪培拉议会大厦举行新闻发布会期间向媒体发表讲话。 / AP
2025年8月26日

澳大利亚周二驱逐了伊朗大使，指控伊朗与墨尔本和悉尼发生的反犹太纵火袭击有关。

这是自第二次世界大战以来，澳大利亚首次驱逐一国大使。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，情报部门得出了一个“令人深感不安的结论”，认为伊朗至少策划了两起涉嫌反犹太袭击事件。

据阿尔巴尼斯的说法，德黑兰策划了2024年10月在悉尼邦迪区一家犹太餐厅Lewis Continental Cafe的纵火袭击。

总理此外还表示，伊朗还被指控策划了2024年12月在墨尔本Adass Israel犹太教堂的纵火袭击。这两起事件均未造成人员伤亡。

“这些是由外国势力在澳大利亚领土上策划的非同寻常且危险的侵略行为，”阿尔巴尼斯说道，并指责德黑兰试图“破坏社会凝聚力并制造分裂”。

暂停外交关系

澳大利亚宣布伊朗大使艾哈迈德·萨德吉为“不受欢迎的人”，并要求他和另外三名官员在七天内离开澳大利亚。

同时，澳大利亚撤回了驻伊朗大使，并暂停了驻德黑兰大使馆的运作。

阿尔巴尼斯指出，这些外交官目前“安全地处于第三国”。

他还表示，澳大利亚将立法将伊朗革命卫队列为恐怖组织。

外交部长黄英贤表示，这是战后时期澳大利亚首次驱逐一国大使。

黄英贤补充说，澳大利亚将保持与伊朗外交联系渠道畅通，以维护澳大利亚的利益。

澳大利亚指控伊朗的“代理网络”

自1968年以来，澳大利亚一直在德黑兰设有大使馆。

尽管自2020年以来，澳大利亚已建议公民不要前往伊朗，但黄英贤表示，堪培拉目前提供领事协助的能力“极为有限”。

“我知道许多澳大利亚人与伊朗有家庭联系，但我敦促任何考虑前往伊朗的澳大利亚人，请不要这样做，”她说道。

“我们的信息是，如果你是身在伊朗的澳大利亚人，请在安全的情况下立即离开。”

澳大利亚情报局局长迈克尔·伯吉斯表示，情报部门经过“细致入微”的调查，发现了反犹太袭击与伊朗革命卫队之间的联系。

伯吉斯称，伊朗革命卫队被认为至少策划了两起，甚至“可能更多”针对犹太利益的袭击。

他声称，该组织利用复杂的代理网络掩盖其参与。

不过，伯吉斯强调，伊朗驻澳大利亚大使馆及其外交官并未牵涉其中。

伯吉斯表示，澳大利亚情报部门仍在调查伊朗可能参与的其他多起袭击事件。

