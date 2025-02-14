自唐纳德-特朗普上次执政以来，世界已经发生了变化，尤其是因为以色列正在巴勒斯坦进行种族灭绝。但是，美以联盟能否在特朗普的总统任期内继续存在呢？ 以下是对这一问题的深入探讨。

唐纳德-特朗普于 2024 年 11 月 5 日再次当选总统，这不太可能改变他对以色列坚定不移的支持。然而，他与以色列总理本雅明-内塔尼亚胡的关系不太可能像他第一任期内那样和谐。毕竟，自特朗普卸任以来，中东、以色列和内塔尼亚胡都发生了变化。

在美以关系日趋紧张的情况下，内塔尼亚胡自2023年1月以来在《司法改革法》和约旦河西岸非法定居点等问题上与拜登政府多次交恶。在此期间，他成功抵制了来自民主党的压力，并不时将这种抵制作为国内政治战略的有效工具。

然而，鉴于特朗普在其第一任期内的领导风格，内塔尼亚胡可能很难走同样的道路。此外，内塔尼亚胡是否是一位能在必要时阻止以色列政治的强有力的领导人，只有在冲突结束后才能见分晓。

两位领导人之间缺乏信任也是一个关键问题。仍在对 2020 年大选结果提出异议的特朗普在视频信息中将内塔尼亚胡对拜登的祝贺定义为不忠。

特朗普的优势，内塔尼亚胡的弱点

在经历了 2018 年以来的五次大选和一年的在野之后，内塔尼亚胡于 2022 年底重新掌权，促进了极右翼宗教犹太复国主义阵营进入议会。然而，由于法律案件和 10 月 7 日袭击事件对其 “安全之人 ”形象的打击，他的地位依然脆弱。

他的政府的连续性对联盟伙伴的要求越来越敏感，内塔尼亚胡有时发现很难处理利库德集团内部的分歧。

总的来说，内塔尼亚胡是一位通过各种策略在以色列政治上生存下来的领导人。面对众多内部挑战，内塔尼亚胡意识到，随着 2025 年的临近，选举压力将会增大，尽管 10 月 7 日安全漏洞事件的调查被推迟，但调查是不可避免的。此外，始于 2023 年抗议活动的反对派激进主义浪潮依然保持着势头，并在 10 月 7 日之后转变为一场以营救人质为重点的动态运动。

外交政策选择有限

自 2010 年代中期以来，以色列的外交政策选择范围大大缩小。当时，内塔尼亚胡与普京进行了有效对话，并提出了多边倡议，如中国主导的海法港扩建项目。然而，由于美以关系的特殊性，这种多边方式未能得到充分发展。10 月 7 日之后，以色列的外交政策在国家安全问题上更加依赖华盛顿。此外，特朗普时代遗留下来的《亚伯拉罕协议》以及扩大与以色列关系正常化战线的努力也遭受了重大挫折。

另一方面，受益于更大的选举支持和更强的政治立场，特朗普在进入第二个任期时的处境比 2017 年更为有利。

这引发了人们对美国将如何在全球和地区层面改变受危机影响地区的政策的极大兴趣。作为特朗普的第二个也是最后一个任期，他上一任期的经验--包括处理 COVID-19 等危机的经验--表明特朗普正从一个更强有力的立场开始这一进程。这种更加坚定的立场可能会影响他对地区政策的态度，并有望将讨论重点放在他承诺结束的战争上。

作为此前曾与内塔尼亚胡合作过的领导人，特朗普在美国大使馆迁往耶路撒冷、承认以色列对被占领叙利亚戈兰高地的主权以及《亚伯拉罕协议》等旨在减少以色列地区孤立的几项重要进展中发挥了关键作用。这些行动无疑加强了内塔尼亚胡的地位，帮助他巩固了权力。甚至可以说，这些成就有助于利库德集团在持续到 2023 年的政治动荡中保住相当数量的议会席位。

内塔尼亚胡复杂的个人关系

内塔尼亚胡的不可预测性使他成为美国总统不可靠的合作伙伴，尤其是当以色列的野心与美国的地区利益发生冲突时。内塔尼亚胡根据美以关系的状况采取不同的做法，将有利的关系和分歧作为以色列政治的杠杆。当反对美国的声音增加时，他将自己定位为以色列利益的捍卫者，从而引起以色列公众舆论的共鸣。当关系和谐时，他则强调自己的战略角色。

这种双重策略有助于内塔尼亚胡在关系紧张的情况下保持其受欢迎程度。例如，在 2019 年竞选期间，他强调了与拜登和普京的合作，而在 10 月 7 日之后，尽管他在加沙停火问题上与拜登发生了冲突，但他还是表明了巩固以色列利益的决心。

在此，内塔尼亚胡向美国政府做出了多项承诺，促使拜登宣布了停火计划。然而，内塔尼亚胡反对该计划的部分条款，这让拜登陷入了困境。此外，内塔尼亚胡几乎在每次会谈后都发表负面声明。

鉴于特朗普的领导风格，他很可能不会容忍内塔尼亚胡的复杂花招。内塔尼亚胡为安抚国内舆论而采取的拖延美国政府、损害总统形象的策略在特朗普手下可能不太容易被接受。

结束战争的承诺？

无论政府或总统是谁，预计美以关系都不会显著恶化，美国对以色列的支持也不会减少。然而，特朗普不是一个会容忍内塔尼亚像对待拜登一样对待自己的领导人。换句话说，虽然特朗普的第二任期可能不会对巴勒斯坦人更有利，但对内塔尼亚胡来说可能更具挑战性。

结束战争是特朗普竞选活动的核心，这一重点很可能会影响他的外交政策。

鉴于其在国际话语中的分量和不断上升的期望，特朗普政府很可能会朝着这个方向采取措施。然而，主要问题在于结束任何冲突的条件--这对内塔尼亚胡来说可能是个难题。随着特朗普 “结束战争 ”方针的实际影响逐步显现，他与内塔尼亚胡关系的态势也将更加明朗。

将支持以色列与支持内塔尼亚胡分开

无论如何，特朗普都有可能在新时代对内塔尼亚胡采取强硬立场。虽然以色列不太可能完全听命于美国，但它可能会感受到越来越大的压力。

对特朗普来说，将美国对以色列的支持与内塔尼亚胡分开可能是一种务实的做法，这很可能会使他对以色列和内塔尼亚胡的言论有所区别。在这种情况下，内塔尼亚胡用伊斯雷尔-卡茨取代加兰特担任国防部长可以被视为一种战略调整。然而，在特朗普上任前的两个月里，以色列正在进行的战争的两线局势自然会影响这些关系的走向。因此，尽管预计不会出现与特朗普第一任期类似的积极走向，但冲突的进展将是决定特朗普-内塔尼亚胡动态变化深度的主要因素。