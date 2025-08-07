最近几周，巴基斯坦因强降雨引发的洪水已导致数百人死亡。据一项新研究显示，这些灾害因气候危机而加剧。

由国际科学家组成的“世界天气归因”研究小组（World Weather Attribution）发现，从6月24日至7月23日，南亚国家巴基斯坦的降雨量因气候变化增加了10%至15%。这导致巴基斯坦城乡地区大量建筑倒塌。

巴基斯坦政府报告称，自6月26日以来，洪水、强降雨及其他天气灾害已造成至少300人死亡，1600所房屋受损。

来自巴基斯坦北部的50岁商人萨基布·哈桑（Saqib Hassan）表示，7月22日的洪水摧毁了他的家以及18位亲属的房屋和奶牛场。他的农场牲畜被洪水冲走，导致他和家人损失惨重，估计损失达1亿卢比（约合36万美元）。

哈桑提到，他们所在的小镇萨尔瓦拉巴德（Sarwarabad）唯一的撤离警告来自附近清真寺的紧急广播，提醒居民赶紧撤离到高地。

哈桑通过电话说道，“我们现在无家可归，房子被毁了。政府只提供了价值5万卢比（约合177美元）的食品配给和七顶帐篷，我们已经在帐篷里住了两周了。”

伊斯兰堡的气候科学家雅各布·斯坦纳（Jakob Steiner）表示，全球变暖导致的高温和强降雨加速了极端天气事件的发生速度，远超气候专家的预期。他并未参与此次WWA研究。

斯坦纳说道，“最近几周，我们一直在努力研究这些事件的数量，不仅在巴基斯坦，还包括整个南亚地区，这些事件让我们感到困惑。”

斯坦纳补充道，“许多我们预测会在2050年发生的事件，竟然提前到2025年就出现了。今年夏天的气温再次远高于平均水平。”他是奥地利格拉茨大学的地球科学家，研究山区水资源及相关风险。

强季风降雨在过去几个月中引发了一系列灾害，重创南亚地区，尤其是横跨五个国家的喜马拉雅山脉。

7月，溢出的冰川湖导致洪水冲毁了连接尼泊尔和中国的一座关键桥梁以及多个水电站。本周早些时候，印度北部一个村庄遭遇洪水和山体滑坡，至少4人死亡，数百人失踪。

气候紧急状态

WWA研究的作者在周四早些时候发布的报告中指出，他们分析的巴基斯坦降雨表明，气候危机正在使洪水变得更加危险。