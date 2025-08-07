最近几周，巴基斯坦因强降雨引发的洪水已导致数百人死亡。据一项新研究显示，这些灾害因气候危机而加剧。
由国际科学家组成的“世界天气归因”研究小组（World Weather Attribution）发现，从6月24日至7月23日，南亚国家巴基斯坦的降雨量因气候变化增加了10%至15%。这导致巴基斯坦城乡地区大量建筑倒塌。
巴基斯坦政府报告称，自6月26日以来，洪水、强降雨及其他天气灾害已造成至少300人死亡，1600所房屋受损。
来自巴基斯坦北部的50岁商人萨基布·哈桑（Saqib Hassan）表示，7月22日的洪水摧毁了他的家以及18位亲属的房屋和奶牛场。他的农场牲畜被洪水冲走，导致他和家人损失惨重，估计损失达1亿卢比（约合36万美元）。
哈桑提到，他们所在的小镇萨尔瓦拉巴德（Sarwarabad）唯一的撤离警告来自附近清真寺的紧急广播，提醒居民赶紧撤离到高地。
哈桑通过电话说道，“我们现在无家可归，房子被毁了。政府只提供了价值5万卢比（约合177美元）的食品配给和七顶帐篷，我们已经在帐篷里住了两周了。”
伊斯兰堡的气候科学家雅各布·斯坦纳（Jakob Steiner）表示，全球变暖导致的高温和强降雨加速了极端天气事件的发生速度，远超气候专家的预期。他并未参与此次WWA研究。
斯坦纳说道，“最近几周，我们一直在努力研究这些事件的数量，不仅在巴基斯坦，还包括整个南亚地区，这些事件让我们感到困惑。”
斯坦纳补充道，“许多我们预测会在2050年发生的事件，竟然提前到2025年就出现了。今年夏天的气温再次远高于平均水平。”他是奥地利格拉茨大学的地球科学家，研究山区水资源及相关风险。
强季风降雨在过去几个月中引发了一系列灾害，重创南亚地区，尤其是横跨五个国家的喜马拉雅山脉。
7月，溢出的冰川湖导致洪水冲毁了连接尼泊尔和中国的一座关键桥梁以及多个水电站。本周早些时候，印度北部一个村庄遭遇洪水和山体滑坡，至少4人死亡，数百人失踪。
气候紧急状态
WWA研究的作者在周四早些时候发布的报告中指出，他们分析的巴基斯坦降雨表明，气候危机正在使洪水变得更加危险。
气候科学家发现，气温升高的大气层能够容纳更多水分，从而加剧降雨强度。
WWA研究的主要作者、伦敦帝国理工学院环境政策中心研究员玛丽亚姆·扎卡里亚（Mariam Zachariah）说道，“每升高零点几度的气温，都会导致季风降雨更为强烈，这凸显了从化石燃料向可再生能源快速转型的紧迫性。”
尽管巴基斯坦对全球温室气体排放的贡献不足1%，研究表明，该国因极端天气遭受的损失却尤为严重。
2022年，巴基斯坦经历了最具破坏性的季风季节，洪水导致超过1700人死亡，经济损失估计达400亿美元。
联合国表示，为应对气候危机造成的损失和损害而设立的全球基金，或为适应气候变化而设立的基金，远远不足以帮助像巴基斯坦这样的国家应对气候影响。
联合国警告称，其损失和损害基金仅占每年应对气候变化经济损失所需资金的一小部分。
同样，联合国报告指出，美国和欧洲等发达国家是大气中温室气体的主要排放者，但它们在适应性融资方面提供的资金远低于实际需求。
这些资金本可以帮助改善易受洪水影响地区的住房和基础设施。
WWA报告指出，巴基斯坦快速增长的城市人口中，大部分居住在临时住房中，这些住房往往位于易受洪水影响的地区。房屋倒塌是报告中提到的300人死亡的主要原因，占一半以上。
在为WWA报告撰写做出贡献的红十字会红新月气候中心的玛娅·瓦尔伯格（Maja Vahlberg）在一份新闻声明中表示：“巴基斯坦一半的城市人口生活在易受洪水破坏、导致房屋倒塌和人员伤亡的脆弱定居点。”
她还说：“建造抗洪房屋并避免在洪水易发区建造，将有助于减轻强烈季风降雨的影响。”