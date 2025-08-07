国际
日本2024年人口降幅创纪录，低出生率持续引发担忧
日本厚生劳动省的数据显示，去年日本出生婴儿数量自有记录以来首次跌破70万。
2024年，人口老龄化加剧的国家迎来了686,061名新生儿，官方数据显示比2023年减少了41,227名。 / Reuters
19 小时前

根据官方数据显示，2024年日本国籍人口减少了创纪录的90多万人，凸显了该国为扭转长期低出生率所面临的挑战。

尽管许多发达国家都在为低出生率问题苦恼，但日本的情况尤为严重，其人口多年来持续下降。

首相石破茂将这一情况称为“无声的紧急状态”，并承诺采取家庭友好型措施，例如更灵活的工作时间和免费托儿服务，以试图扭转这一趋势。

去年，日本国籍人口减少了908574人，降幅为0.75%，总人口降至1.2065亿。

根据日本总务省周三发布的数据，这一连续第16年的下降是自1968年开始调查以来的最大降幅。

然而，外国居民人数却达到了自2013年开始记录以来的最高水平。

截至2025年1月1日，日本共有367万外国人，占总人口的近3%。截至同日，日本总人口超过1.243亿。

全国总人口较2023年下降了0.44%。

最新数据显示，政府在努力提高顽固低迷的出生率的同时，一些选民对通货膨胀和其他问题的不满促使一个以“日本优先”为口号的新反对党崛起。

该反移民政党错误地声称外国人享有比日本国民更多的福利。

外国人正在帮助缓解因人口老龄化加剧的劳动力短缺问题，他们主要从事制造业、酒店业和零售业的工作。

按年龄划分，65岁及以上的日本国籍人口占总人口的近30%，而15至64岁年龄段的人口占60%，这两个比例较前一年略有增加。

根据世界银行的数据，日本是世界上人口老龄化第二严重的国家，仅次于摩纳哥。

去年，日本的出生人数首次降至70万以下。

根据卫生部今年6月发布的数据，2024年日本新生儿数量为686061人，比2023年减少了41227人。这是自1899年开始记录以来的最低数字。

人口减少也在侵蚀农村社区，过去二十年间，日本的空置房屋数量飙升至近四百万套。

许多房屋属于居住在大城市的继承人，他们无力或不愿意对这些房屋进行翻新。

世界上最长寿的人，日本女性伊藤冈富子，于去年12月以116岁高龄去世。

日本女性通常享有较长的寿命，但不断扩大的老年人口导致医疗和福利成本飙升，而劳动力减少使得支付这些费用的压力加剧。

