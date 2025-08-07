根据官方数据显示，2024年日本国籍人口减少了创纪录的90多万人，凸显了该国为扭转长期低出生率所面临的挑战。

尽管许多发达国家都在为低出生率问题苦恼，但日本的情况尤为严重，其人口多年来持续下降。

首相石破茂将这一情况称为“无声的紧急状态”，并承诺采取家庭友好型措施，例如更灵活的工作时间和免费托儿服务，以试图扭转这一趋势。

去年，日本国籍人口减少了908574人，降幅为0.75%，总人口降至1.2065亿。

根据日本总务省周三发布的数据，这一连续第16年的下降是自1968年开始调查以来的最大降幅。

然而，外国居民人数却达到了自2013年开始记录以来的最高水平。

截至2025年1月1日，日本共有367万外国人，占总人口的近3%。截至同日，日本总人口超过1.243亿。

全国总人口较2023年下降了0.44%。

最新数据显示，政府在努力提高顽固低迷的出生率的同时，一些选民对通货膨胀和其他问题的不满促使一个以“日本优先”为口号的新反对党崛起。

该反移民政党错误地声称外国人享有比日本国民更多的福利。