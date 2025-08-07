印度总理纳伦德拉·莫迪表示，即使付出沉重代价，他也不会在国家农民的利益上妥协。这是他在美国总统唐纳德·特朗普宣布对印度商品征收50%关税后首次发表的评论。

特朗普于周四宣布对南亚国家印度的商品额外征收25%的关税，使出口到美国的印度商品总关税达到50%，成为对任何美国贸易伙伴征收的最高关税之一。

莫迪周四在新德里的一场活动中表示，“对我们来说，农民的福祉是至高无上的。印度绝不会在农民、乳制品行业和渔民的福祉上妥协。我个人也深知，我可能会因此付出沉重代价。”

印度与美国之间的贸易谈判在经过五轮谈判后破裂，原因是双方在开放印度庞大的农业和乳制品市场以及停止购买俄罗斯石油的问题上存在分歧。

莫迪并未直接提及美国的关税或贸易谈判。

特朗普表示，这项将于8月28日生效的新关税是为了惩罚印度购买俄罗斯石油的行为。印度外交部对此回应称，这一决定“极其不幸”，并表示“印度将采取一切必要措施保护国家利益。”

目前，美国尚未对中国——俄罗斯石油的最大买家——宣布类似的关税。专家指出，中国之所以暂时未受影响，是因为其拥有稀土矿产等战略资源作为与美国谈判的筹码，而印度则缺乏这样的资源。