2025年8月23日
土耳其第一夫人艾米娜·埃尔多安致信美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普，呼吁她像关心受战争影响的乌克兰儿童一样，关注加沙的儿童。
在2025年8月22日的信中，艾米娜提到梅拉尼娅过去的倡导工作，特别是她对648名在冲突中丧生的乌克兰儿童的同情心。
她呼吁梅拉尼娅关注加沙持续的苦难，据估计，过去两年中有约62,000名平民丧生，其中包括18,000名儿童。
‘必须保护儿童’
回忆起六年前她们在白宫的会面，土耳其第一夫人赞扬了梅拉尼娅的道德敏感性，这在她最近致俄罗斯总统普京的信中得以体现。她表示，梅拉尼娅的人道立场“在人们心中燃起了希望”。
她还强调，儿童在安全环境中成长的权利是普世权利，无论地理位置、种族或宗教如何，都必须得到捍卫。
“那些连名字都无法确认的加沙儿童的裹尸布上刻着‘无名婴儿’的字样，这些字句在我们的集体良知上留下了无法弥补的伤痕，”她在信中写道。
‘致信内塔尼亚胡’
在信中，土耳其第一夫人还建议梅拉尼娅向以色列总理内塔尼亚胡致信，呼吁结束危机。
“在当今世界经历集体觉醒、巴勒斯坦的承认已成为全球意愿的时刻，我相信您代表加沙发出的呼吁将履行对巴勒斯坦人民的历史责任，”她写道。
艾米娜·埃尔多安在信的结尾强调了捍卫国际法和共同人类价值观的重要性，以恢复加沙幸存儿童的希望。
自2023年10月以来，以色列已在加沙杀害了近62,300名巴勒斯坦人。
军事行动摧毁了这一地区，该地区正面临饥荒。
去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因加沙战争罪和反人类罪的逮捕令。
以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。