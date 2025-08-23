土耳其第一夫人艾米娜·埃尔多安致信美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普，呼吁她像关心受战争影响的乌克兰儿童一样，关注加沙的儿童。

在2025年8月22日的信中，艾米娜提到梅拉尼娅过去的倡导工作，特别是她对648名在冲突中丧生的乌克兰儿童的同情心。

她呼吁梅拉尼娅关注加沙持续的苦难，据估计，过去两年中有约62,000名平民丧生，其中包括18,000名儿童。

‘必须保护儿童’

回忆起六年前她们在白宫的会面，土耳其第一夫人赞扬了梅拉尼娅的道德敏感性，这在她最近致俄罗斯总统普京的信中得以体现。她表示，梅拉尼娅的人道立场“在人们心中燃起了希望”。

她还强调，儿童在安全环境中成长的权利是普世权利，无论地理位置、种族或宗教如何，都必须得到捍卫。

“那些连名字都无法确认的加沙儿童的裹尸布上刻着‘无名婴儿’的字样，这些字句在我们的集体良知上留下了无法弥补的伤痕，”她在信中写道。

‘致信内塔尼亚胡’

在信中，土耳其第一夫人还建议梅拉尼娅向以色列总理内塔尼亚胡致信，呼吁结束危机。