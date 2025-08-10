乌克兰无人机袭击俄罗斯南部萨拉托夫地区，导致一人死亡，多套公寓和一个工业设施受损，该地区州长周日表示。

罗曼·布萨尔金在Telegram消息平台上发文称，在夜间袭击中，一架被摧毁的无人机的残骸损坏了三套公寓，居民已被疏散。

布萨尔金表示，“几名居民需要医疗救助，现场已提供援助，其中一人被送往医院。不幸的是，有一人死亡。”

布萨尔金没有具体说明受损的工业设施类型。

社交媒体上的视频显示，浓浓的黑烟从疑似工业区的地方升起。路透社核实了其中一段视频的拍摄地点，与该地区的档案和卫星图像相符，但无法确认视频的拍摄时间。

乌克兰媒体，包括RBK-Ukraine媒体平台报道称，萨拉托夫市的炼油厂在无人机袭击后起火。萨拉托夫市是该地区的行政中心。