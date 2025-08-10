2025年8月10日
乌克兰无人机袭击俄罗斯南部萨拉托夫地区，导致一人死亡，多套公寓和一个工业设施受损，该地区州长周日表示。
罗曼·布萨尔金在Telegram消息平台上发文称，在夜间袭击中，一架被摧毁的无人机的残骸损坏了三套公寓，居民已被疏散。
布萨尔金表示，“几名居民需要医疗救助，现场已提供援助，其中一人被送往医院。不幸的是，有一人死亡。”
布萨尔金没有具体说明受损的工业设施类型。
社交媒体上的视频显示，浓浓的黑烟从疑似工业区的地方升起。路透社核实了其中一段视频的拍摄地点，与该地区的档案和卫星图像相符，但无法确认视频的拍摄时间。
乌克兰媒体，包括RBK-Ukraine媒体平台报道称，萨拉托夫市的炼油厂在无人机袭击后起火。萨拉托夫市是该地区的行政中心。
萨拉托夫航班暂停
据行业消息人士透露，今年早些时候，由于乌克兰无人机袭击，萨拉托夫市的俄罗斯石油公司（Rosneft）炼油厂曾因安全原因暂停运营。
俄罗斯的SHOT Telegram频道经常发布来自安全部门和执法机构的消息，该频道报道称，萨拉托夫和恩格斯市上空听到了约八次爆炸声。这两座城市被伏尔加河隔开。
俄罗斯民航局Rosaviatsia在Telegram上表示，为确保航空安全，萨拉托夫的航班在周日凌晨暂停了约两小时。
在俄罗斯于2022年2月对乌克兰发起军事行动的战争中，双方都否认在对方领土上的袭击中以平民为目标。
基辅表示，其在俄罗斯境内的袭击旨在摧毁对莫斯科战争行动至关重要的基础设施，包括能源和军事设施，这是对俄罗斯持续袭击的回应。